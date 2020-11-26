Уряд 26 листопада затвердив проєкт Держбюджету на 2021 рік до 2 читання. У документі зменшили дефіцит та видатки кошторису, але збільшили доходи.

Основні показники та цифри після затвердження назвав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.

Актуально Кабмін затвердив проєкт бюджету до 2 читання і передав його в Раду

За словами прем'єра, у наступному році очікують зростання економіки, що дозволить збільшити видатки на медицину, освіту, оборону тощо.

Головні показники держбюджету-2021

Доходи держбюджету передбачили на рівні 1,092 трильйона гривень.

передбачили на рівні 1,092 трильйона гривень. Видатки становитимуть 1,328 трильйона гривень.

становитимуть 1,328 трильйона гривень. Дефіцит бюджету на 2021 рік зменшили з 6% до 5,5% ВВП.

Зверніть увагу! Дефіцит бюджету має багато негативних наслідків. Зокрема, інфляція, секвестр (тобто скорочення видатків на інші бюджетні програми та фонди), зростання державного боргу та витіснення державними позиками приватних позичальників з кредитного ринку, що веде до збільшення відсоткових ставок на кредит для населення та бізнесу.

ВВП закладають на рівні 4,5 трильйона гривень. Зростання внутрішнього валового продукту очікується на рівні 4,6%.

закладають на рівні 4,5 трильйона гривень. Зростання внутрішнього валового продукту очікується на рівні 4,6%. Держборг до ВВП – 64,6%.

Середньомісячна зарплата становитиме 13,6 тисячі гривень.

становитиме 13,6 тисячі гривень. А споживча інфляція сягне 7,3%.

сягне 7,3%. Середньорічний курс закладають на рівні 29,1 гривні за долар.

Головні цифри проєкту державного бюджету

Видатки на безпеку та оборону закладають на рівні 267 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше від плану зі змінами на 2020 рік.На зарплати військовим та правоохоронцям виділять 131 мільярд. Тобто на 8,3 мільярда гривень більше, ніж минулого року.

закладають на рівні 267 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше від плану зі змінами на 2020 рік.На зарплати військовим та правоохоронцям виділять 131 мільярд. Тобто на 8,3 мільярда гривень більше, ніж минулого року. На освіту планують витратити 174 мільярди гривень. З цієї суми на доплати до зарплат вчителям хочуть скерувати 21,2 мільярда.

планують витратити 174 мільярди гривень. З цієї суми на доплати до зарплат вчителям хочуть скерувати 21,2 мільярда. Видатки на медицину – 156 мільярдів гривень, що на 27,5 мільярдів більше, ніж попереднього року. Передбачається збільшення зарплат медиків на 30%. На програму медичних гарантій планують витратити 123,4 мільярда гривень. На боротьбу з коронавірусом планують витратити до 19,5 мільярда гривень. З них витрати на вакцинацію закладають на рівні 2,6 мільярда гривень.

– 156 мільярдів гривень, що на 27,5 мільярдів більше, ніж попереднього року. Передбачається збільшення зарплат медиків на 30%. На програму медичних гарантій планують витратити 123,4 мільярда гривень. планують витратити до 19,5 мільярда гривень. З них витрати на вакцинацію закладають на рівні 2,6 мільярда гривень. На соціальний захист населення витратять 324 мільярди гривень, що на 7,5 мільярда гривень більше у порівнянні з планом 2020 року.

Видатки для Пенсійного фонду – 203,8 мільярда гривень.

Програма "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) – 150 мільярдів гривень. Тобто на 20,7 мільярда більше, ніж було у попередній рік.

(розвиток дорожньої інфраструктури) – 150 мільярдів гривень. Тобто на 20,7 мільярда більше, ніж було у попередній рік. На програму підтримки малого та середнього бізнесу у бюджеті закладають 12 мільярдів гривень. Зокрема:

на реалізацію програми портфельних гарантій планується виділити 10 мільярдів гривень;

на компенсацію відсотків за кредитами для мікро- та малого підприємництва – 2 мільярди гривень.

До теми РНБО внесла пропозиції до бюджету-2021 щодо нацбезпеки та оборони: Зеленський підписав указ

Яку мінімальну зарплату закладають

У бюджеті на 2021 рік передбачили також зростання мінімальної заробітної плати. Її планують тричі підвищити:

до 6 тисяч гривень з 1 січня 2021 року;

гривень з 1 січня 2021 року; до 6,5 тисячі гривень – з 1 липня;

Яким буде прожитковий мінімум

У 2021 році пропонують встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

з 1 січня 2021 року у розмірі 2 189 гривень;

з 1 липня – 2 294 гривні;

з 1 грудня – 2 393 гривні.

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років:

з 1 січня 2021 року — 1 921 гривня,

з 1 липня — 2 013 гривень, з 1 грудня — 2 100 гривень;

з 1 січня 2021 року — 1 921 гривня, з 1 липня — гривень, з 1 грудня — 2 100 гривень; дітей віком від 6 до 18 років:

з 1 січня 2021 року — 2 395 гривень,

з 1 липня — 2 510 гривень, з 1 грудня — 2 618 гривень;

працездатних осіб:

з 1 січня 2021 року — 2 270 гривні,

з 1 липня — 2 379 гривень,

з 1 грудня — 2 481 гривня;

осіб, які втратили працездатність:

з 1 січня 2021 року — 1 769 гривень,

з 1 липня — 1 854 гривень,

з 1 грудня — 1 934 гривень.

Зауважимо, що прожитковий мінімум ще може зрости. Усі пропозиції щодо цього ухвалили частково, але не уточнили остаточні цифри.

Якою може бути мінімальна пенсія

З 1 січня 2021 року – 1 769 гривень.

З 1 липня – 1 854 гривні.

З 1 грудня – 1 934 гривні.



Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Радимо ознайомитися Зарплати, пенсії та соцвиплати по-новому: прожитковий мінімум з 2021 піднімуть

Скільки витратять на інші галузі

Фінансова підтримка регіонів – 9,4 мільярда гривень, що додаткові 4,5 мільярда до плану 2020 року.

– 9,4 мільярда гривень, що додаткові 4,5 мільярда до плану 2020 року. Видатки на культуру – 7,5 мільйрда гривень.

– 7,5 мільйрда гривень. Видатки на спорт – 7,4 мільярда гривень.

– 7,4 мільярда гривень. На підтримку вугільної галузі – 4,5 мільярда гривень.

– 4,5 мільярда гривень. На підтримку аграріїв – 4,2 мільярда гривень.

– 4,2 мільярда гривень. Цифровізація галузей економіки – 2,9 мільярда гривень.

галузей економіки – 2,9 мільярда гривень. Закупівля 100 пасажирських вагонів для залізниці – 3,3 мільярда гривень.

Міністерство фінансів назвало пріоритети проєкту держбюджету

підвищена мінімальна заробітна плата;

якісна освіта;

доступна медицина;

протидія пандемії та COVID-вакцинація;

турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+).

Зверніть увагу Що потрібно змінити в бюджеті-2021: нардеп назвав ключові проблеми

Також акцентуватимуть увагу на обороні та безпеці, великому будівництві (дороги), транспортній інфраструктурі (нові пасажирські вагони), розвитку культури, підтримці спорту високих досягнень, масштабній цифровізації економіки та фінансово спроможних регіонах.