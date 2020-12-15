Верховна Рада 15 грудня ухвалила в цілому державний бюджет на 2021 рік. У кошторисі, зокрема, передбачено зростання мінімальної пенсії на 165 гривень. Також на деяких пенсіонерів чекають додаткові виплати та індексації.

Видатки на Пенсійний фонд – 195,3 мільярда гривень

Розмір видатків з держбюджету для Пенсійного фонду у 2021 році становитиме 195,3 мільярда гривень. Про це свідчать дані законопроєкту Держбюджету-2021 повідомляє 24 канал.

Важливо Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2021

Таким чином, у проєкті, який запропонували парламентарям до другого читання, видатки на Пенсійний фонд зменшили одразу на 8 мільярдів в українській валюті.

Як зросте мінімальна пенсія у 2021 році

З 1 січня 2021 року мінімальна пенсія становитиме 1 769 гривень.

З 1 липня – 1 854 гривні.

З 1 грудня – 1 934 гривні.

Зверніть увагу! Раніше глава уряду Денис Шмигаль запевнив, що попри зменшення видатків на Пенсійний фонд, про зменшення виплат не мовиться. За словами прем'єра, соціальні видатки покриватимуть з інших джерел доходів.

Мінімальна пенсія у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Скільки доплатять пенсіонерам у липні 2021

пенсіонерам від 75 років доплачуватимуть по 400 гривень до основної пенсії;

людям, яким виповнилось 80 років, – по 500 гривень.

Також у проєкті вказано, що з 1 травня проведуть індексацію пенсій.

Який розмір пенсій в Україні у 2020 році? В Україні є понад 11 мільйонів пенсіонерів. Станом на 15 вересня розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1712 гривень. Проте з 1 грудня вона зросте до 1769 гривень. Це буде третє заплановане підняття пенсій за рік. В середньому пенсіонери отримують близько 3400 гривень. Розмір максимальної пенсії в Україні у 2020 році коливається в межах 17 тисяч гривень.

Коротко про ухвалення Держбюджету-2021

Верховна Рада 15 грудня схвалила Держбюджет-2021 у другому читанні. За відповідний законопроєкт проголосували 289 нардепів. Проти головного кошторису країни проголосували 37 парламентарів. Утримались – 16.

Жодного голосу за головний кошторис країни не віддали представники ОПЗЖ, "Європейської Солідарності" та "Голосу".

Головні цифри кошторису на 2021 рік:

Доходи Держбюджету-2021 – 1 092 мільярди гривень,

Видатки Держбюджету-2021 – 1 347 мільярдів гривень

Дефіцит Держбюджету-2021 – 246,6 мільярда гривень.

Важливо! У 2021 році також підвищать мінімальну зарплату. Вона збільшиться до 6 тисяч гривень з 1 січня та 6,5 тисячі – з 1 грудня.



Детальніше про усі цифри Держбюджету на 2021 рік (закладений курс долара, мінімальну зарплату та прожитковий мінімум) – читайте у матеріалі.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу