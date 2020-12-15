Як змінюватимуться пенсії у 2021 році: дані з Держбюджету
Верховна Рада 15 грудня ухвалила в цілому державний бюджет на 2021 рік. У кошторисі, зокрема, передбачено зростання мінімальної пенсії на 165 гривень. Також на деяких пенсіонерів чекають додаткові виплати та індексації.
Видатки на Пенсійний фонд – 195,3 мільярда гривень
Розмір видатків з держбюджету для Пенсійного фонду у 2021 році становитиме 195,3 мільярда гривень. Про це свідчать дані законопроєкту Держбюджету-2021 повідомляє 24 канал.
Важливо Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2021
Таким чином, у проєкті, який запропонували парламентарям до другого читання, видатки на Пенсійний фонд зменшили одразу на 8 мільярдів в українській валюті.
Як зросте мінімальна пенсія у 2021 році
- З 1 січня 2021 року мінімальна пенсія становитиме 1 769 гривень.
- З 1 липня – 1 854 гривні.
- З 1 грудня – 1 934 гривні.
Мінімальна пенсія у 2021 році / Інфографіка 24 каналу
Скільки доплатять пенсіонерам у липні 2021
- пенсіонерам від 75 років доплачуватимуть по 400 гривень до основної пенсії;
- людям, яким виповнилось 80 років, – по 500 гривень.
Також у проєкті вказано, що з 1 травня проведуть індексацію пенсій.
Який розмір пенсій в Україні у 2020 році?В Україні є понад 11 мільйонів пенсіонерів. Станом на 15 вересня розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1712 гривень. Проте з 1 грудня вона зросте до 1769 гривень. Це буде третє заплановане підняття пенсій за рік. В середньому пенсіонери отримують близько 3400 гривень. Розмір максимальної пенсії в Україні у 2020 році коливається в межах 17 тисяч гривень.
Коротко про ухвалення Держбюджету-2021
Верховна Рада 15 грудня схвалила Держбюджет-2021 у другому читанні. За відповідний законопроєкт проголосували 289 нардепів. Проти головного кошторису країни проголосували 37 парламентарів. Утримались – 16.
Жодного голосу за головний кошторис країни не віддали представники ОПЗЖ, "Європейської Солідарності" та "Голосу".
Головні цифри кошторису на 2021 рік:
- Доходи Держбюджету-2021 – 1 092 мільярди гривень,
- Видатки Держбюджету-2021 – 1 347 мільярдів гривень
- Дефіцит Держбюджету-2021 – 246,6 мільярда гривень.
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