У Національному банку України прогнозують ризик недовиконання Державного бюджету на 2021 рік у частині надходження доходів. Адже документ ґрунтується на оптимістичних даних.

​Про ризик невиконання Держбюджету-2021 йдеться у звіті про фінансову стабільність, опублікованому НБУ.

Читайте також Хто купив ОВДП та скільки грошей залучили в бюджет на рекордному аукціоні: деталі

Бюджет на 2021 рік, попри певні доопрацювання, побудований на оптимістичних припущеннях. Через це існує ризик недоотримання доходів, що може зажадати внесення коригувань,

– кажуть у Нацбанку.

Планований дефіцит державного бюджету у 2021 році є значним:

в абсолютних показниках – 246,6 мільярда гривень;

у відносних – приблизно 5,5% від ВВП.

У НБУ відзначають, що здатність Кабінету Міністрів профінансувати його залежить від доступу до позик на зовнішніх ринках, а також запозичень від міжнародних фінансових організацій.

Чистий обсяг запозичень має становити 233,4 мільярда гривень, яких 55% – облігації внутрішніх державних позик.

"Залучення таких ресурсів на внутрішньому ринку малоймовірне без повернення іноземних портфельних інвесторів", – пояснюють у звіті.

Регулятор неодноразово наголошував, що не планує вдаватися до непрямого фінансування дефіциту бюджету, збільшуючи портфель державних цінних паперів. У НБУ також бачать високі ризики зростання гарантованого державою боргу.

У Держбюджеті-2021 граничний обсяг надання державних гарантій встановлений у сумі 88,7 мільярда гривень. Це у понад 3 рази перевищує ліміт, передбачений Бюджетним кодексом. І в результаті може призвести до істотних витрат за такими зобов'язаннями у майбутньому.

"Значний дефіцит бюджету другий рік поспіль обумовлений необхідністю підтримки економіки в умовах пандемії", – повідомили в Нацбанку.

Акцентуватимуть на програмах підтримки населення і бізнесу

наданні компенсацій малому і середньому бізнесу,

портфельних гарантій,

доступних кредитів за програмою "5 – 7 – 9".

Дізнайтеся більше Разумков підписав Держбюджет-2021: що далі

Без допомоги МВФ Україні буде складно впоратися

Крім того, у Нацбанку відзначають, що без співпраці з МВФ ризики фінансування бюджету будуть високими.

У 2021 – 2022 роках Україні необхідно буде заплатити понад 17 мільярдів доларів за державним та гарантованим державою боргом в іноземній валюті. А це приблизно 65% міжнародних резервів станом на початок грудня.

Накопичений обсяг резервів у поєднанні з плаваючим курсоутворенням створюють певний запас міцності.

Однак, щоб не допустити появи значних дисбалансів і витрачання резервів, Україні потрібно зберігати постійний доступ до кредитів міжнародних фінансових організацій і зовнішніх приватних ринків капіталу,

– йдеться в заяві.

У грудні Україна отримала 670,2 мільйона доларів від додаткового розміщення єврооблігацій і 623,5 мільйона євро за програмою макрофінансової допомоги від Євросоюзу, які скерували до бюджету.

Подальші надходження будуть залежати від виконання Україною своїх зобов'язань щодо реалізації реформ.