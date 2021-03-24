Кабмін у середу, 24 березня, схвалив звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Дефіцит бюджету упродовж року становив 217 мільярдів 611 мільйонів гривень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міністерство фінансів надало публічний звіт про виконання Держбюджету-2020. Актуально Криза через пандемію COVID-19: скільки грошей втратили українці у 2020 році Як виконали бюджет-2020 за доходами – у сумі 1076 027 мільйонів гривень;

за видатками – у сумі 1288 121,3 мільйона гривень;

за обсягом повернення кредитів – 9 517,2 мільйона гривень;

за обсягом надання кредитів – 15 033,9 мільйона гривень. Що каже Шмигаль Очільник Кабміну Шмигаль виокремив низку позитивних досягнень, пов'язаних із Держбюджетом-2020. Зокрема, дохідну частину бюджету вдалося перевиконати на 54 мільярди гривень. Які ще "бонуси" назвав Шмигаль Зменшення дефіциту від ВВП з 7,5% до 5,3%.

Підвищення мінімальної зарплати, а також виплат медикам.

Індексацію пенсій. Зверніть увагу! Прем'єр також наголосив, що "нам вдалося не допустити того падіння економіки, яке відбулося у більшості країн ЄС". За словами політика, "велика заслуга того, що минулого року ми більш м’яко пройшли кризу — це державна підтримка економіки". Держбюджет-2021: останні новини У січні Держбюджет-2021 отримав понадпланові доходи. Сума у 66,1 мільярда гривень на 6,7% перевищила визначений план.

У лютому Міністерство фінансів України залучило до Держбюджету-2021 гроші від продажу облігацій внутрішньої державної позики. Сума становить 9,49 мільярда гривень.