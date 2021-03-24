Кабмін схвалив звіт: Держбюджет-2020 виконали з дефіцитом у понад 200 мільярдів
Кабмін у середу, 24 березня, схвалив звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Дефіцит бюджету упродовж року становив 217 мільярдів 611 мільйонів гривень.
Джерело:24 канал
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міністерство фінансів надало публічний звіт про виконання Держбюджету-2020.
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Як виконали бюджет-2020
- за доходами – у сумі 1076 027 мільйонів гривень;
- за видатками – у сумі 1288 121,3 мільйона гривень;
- за обсягом повернення кредитів – 9 517,2 мільйона гривень;
- за обсягом надання кредитів – 15 033,9 мільйона гривень.
Що каже Шмигаль
Очільник Кабміну Шмигаль виокремив низку позитивних досягнень, пов'язаних із Держбюджетом-2020. Зокрема, дохідну частину бюджету вдалося перевиконати на 54 мільярди гривень.
Які ще "бонуси" назвав Шмигаль
- Зменшення дефіциту від ВВП з 7,5% до 5,3%.
- Підвищення мінімальної зарплати, а також виплат медикам.
- Індексацію пенсій.
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