Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповіла директорка з міжнародних відносин "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова. Водночас вона відповіла, скільки приблизно грошей за рік ГТС приносить Україні на транзиті.

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"Це основа наших доходів, 80% цієї діяльності. Лише 20% стосуються умовного споживача в Україна, навіть не населення, а більше постачальників, імпортерів та промислових споживачів", – сказала Ольга Бєлькова.

Скільки Україні приносить ГТС

За словами директорки з міжнародних відносин "Оператора ГТС України", це означає, що витрати України мало впливають на тариф українського споживача. Причиною цього є те, що більшість витрат покрита рахунком відповідних тарифних доходів від транзиту.

В минулому (2020 – 24 канал) році ми приблизно заробили до 2 мільярдів (доларів – 24 канал),

– сказала Ольга Бєлькова.

"Ми ("Оператор ГТС України" – 24 канал) є одними з донорів бюджету, ми заробляємо доволі багато коштів, які потім поТрапляють в бюджет держави", – додала Бєлькова.

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