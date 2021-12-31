Бути чи не бути віяловим відключенням: прогноз експерта

У зв'язку з недостатнім запасом вугілля експерти припускали можливість віялових відключень цього опалювального сезону. Чи дійсно українцям слід їх чекати, читайте далі.

Чи очікувати віялових відключень

Віктор Карвацький розповідає, що теоретично можливість віялових включень все ж залишається, однак нині потреба в них відсутня. Чи вистачить запасів вугілля для проходження опалювального сезону та, чому Україна імпортує електроенергію з Білорусі – читайте в ексклюзивному інтерв’ю з керівником консалтингового агентства ADASTRA Agency.

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Сподіваюся, що ні, але це, знову ж таки, теоретично, можливо, тому, що з точки зору стабільності енергосистеми, віялові відключення не є якимись екстраординарними заходами,

– ділиться Карвацький.

Також він підкреслює, що наразі про такі заходи говорити зарано, бо в Україні працює ще й генерація завдяки атомним електростанціям. Проте пікове навантаження все ще припадає на запаси вугілля.

Я схильний дотримуватися стриманого оптимізму, коли мова йде про можливість початку віялових відключень. Сьогодні, поки що, в них потреба відсутня,

– додає експерт.

Коли відбуваються віялові відключення

Експерт розповідає, що до віялових відключень вдаються, коли попит перевищує пропозицію. У такому випадку оператор, аби не було колапсу системи, позбавляє доступу до електрики окремих споживачів у визначені наперед години. Карвацький підкреслює, що вони відбуваються відповідно до складеного графіку.

Що таке віялові відключення Віялові відключення – почергові від'єднання споживачів від електромережі для обмеження навантаження на енергосистему. Зараз про ймовірність таких відключень говорять через можливий брак енергоресурсів. Водночас представники влади неодноразово заявляли, що в Україні достатньо ресурсів для цього опалювального сезону.

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