Чи очікувати віялових відключень

Віктор Карвацький розповідає, що теоретично можливість віялових включень все ж залишається, однак нині потреба в них відсутня. Чи вистачить запасів вугілля для проходження опалювального сезону та, чому Україна імпортує електроенергію з Білорусі – читайте в ексклюзивному інтерв’ю з керівником консалтингового агентства ADASTRA Agency.

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Сподіваюся, що ні, але це, знову ж таки, теоретично, можливо, тому, що з точки зору стабільності енергосистеми, віялові відключення не є якимись екстраординарними заходами,

– ділиться Карвацький.

Також він підкреслює, що наразі про такі заходи говорити зарано, бо в Україні працює ще й генерація завдяки атомним електростанціям. Проте пікове навантаження все ще припадає на запаси вугілля.

Я схильний дотримуватися стриманого оптимізму, коли мова йде про можливість початку віялових відключень. Сьогодні, поки що, в них потреба відсутня,

– додає експерт.

Коли відбуваються віялові відключення

Експерт розповідає, що до віялових відключень вдаються, коли попит перевищує пропозицію. У такому випадку оператор, аби не було колапсу системи, позбавляє доступу до електрики окремих споживачів у визначені наперед години. Карвацький підкреслює, що вони відбуваються відповідно до складеного графіку.

Що таке віялові відключення Віялові відключення – почергові від'єднання споживачів від електромережі для обмеження навантаження на енергосистему. Зараз про ймовірність таких відключень говорять через можливий брак енергоресурсів. Водночас представники влади неодноразово заявляли, що в Україні достатньо ресурсів для цього опалювального сезону.

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Нагадаємо! Що міністр енергетики Герман Галущенко запевнив українців, що віялових відключень під час опалювального сезону не буде. Більше про це, читайте тут.