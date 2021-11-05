Про це прем'єр-міністр України сказав під час години запитань до уряду.

Важливо Укренерго пояснило постачання електроенергії з Білорусі

Жодних доручень Ради національної безпеки та оборони України щодо розробки будь-яких графіків віялових відключень електроенергії, звісно, не було. Їх немає,

– сказав очільник уряду.

Нещодавно у мережі активно обговорювали інформація, що РНБО може скликати термінове засідання. На ньому нібито мали б обговорювати питання віялових відключень та розроблять необхідний план дій.

Що таке віялові відключення? Це почергові або погрупові від'єднання споживачів від електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему, що сприяє частотному розвантаженню енергосистеми.

Чому заговорили про віялові відключення

Це зумовлено щоденним зменшенням запасів вугілля на складах ТЕС. Зокрема, відповідно до графіка накопичення вугілля, затвердженого Міненерго, кількість вугілля менша від планової приблизно в 4 рази. Саме це і могло стати причиною віялових відключень.

Зверніть увагу! Станом на 1 листопада 2021 року запаси вугілля на складах ТЕС становлять 542,8 тисячі тонн, що на 6,96% менше у порівнянні із запасами на 25 жовтня.

В Укренерго також заявляли про погіршення ситуації із накопиченням вугілля. На початку жовтня теплоелектростанції мали у 3,6 раза менше вугілля, аніж передбачено у графіку. Варто зауважити, що Міненерго у серпні збільшило планові показники накопичення вугілля до 3 мільйонів.