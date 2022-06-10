Чи будуть підвищувати тарифи на комуналку під час війни: що кажуть у Раді

Тарифи на комунальні послуги півищувати не будуть. Рада робить все можливе, щоб зберегти стабільність.

У парламенті є принципова позиція не підвищувати тарифи на час війни. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону єдиних новин, повідомляє 24 канал.

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Ціни підвищувати не будуть

Під час війни багато людей втрачають у зарплаті або взагалі втрачають роботу, хтось втратив майно. Всі розуміють, що підвищення тарифів не є гарною ідеєю, і всі працюють над тим, щоб зберегти стабільність у тарифах,

– наголосив Герус.

Чи слід українцям хвилюватися через газ

"Нафтогаз" наразі проводить зустрічі з представниками інших країн, щоб спільно організувати роботу з перекачування газу в підземні сховища. Поки що планують закуповувати газ у країн Європи – Словаччини, Угорщини, Польщі. Разом із тим є і внутрішні ресурси.

Андрій Герус вважає, що зима в Україні буде важкою, але тепло і світло постачатимуться попри все. Головне, на його погляд, – платіжна дисципліна.

Головне – платіжна дисципліна. Якщо сьогодні ті люди, які мають доходи, будуть вчасно сплачувати комунальні послуги, це вже буде серйозною підтримкою. Тому що для енергосистеми потрібні кошти, щоб закупити газ та вугілля,

– підсумував Андрій Герус.

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Прем'єр-міністр України заявив, що для наступного опалювального сезону знадобиться від 21 до 24 мільярдів кубометрів газу. За словами Андрія Геруса, точні цифри будуть відомі лише ближче до кінця літа.