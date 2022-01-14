Будуть негативні наслідки, – Несходовський пояснив, до чого призведе державне врегулювання цін
Джерело:24 канал
Уряду не варто було вводити державне врегулювання цін. Адже такий крок може мати негативні наслідки.
Зокрема погіршиться якість продуктів або вони взагалі зникнуть. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.
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Несходовський: Товари зникнуть із поличок магазинів
За його словами, підхід держави є неправильним, адже він погіршуватиме ситуацію у країні.
Такий захід матиме негативні наслідки. Наприклад, окремі товари просто зникнуть з поличок магазинів через те, що їх буде невигідно продавати,
– наголосив Несходовський.
Він пояснив, що таке регулювання призведе і до того, що погіршиться якість продуктів. Для того, щоб виконувати вимоги Кабінету Міністрів і залишився попит, виробник використовуватиме гіршу сировину, щоб продавати за відповідною ціною.
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Який підхід потрібен
Як відзначив директор Інституту соціально-економічної трансформації, якщо є монопольні змови або неконкурентна поведінка, то для таких ситуацій є Антимонопольний комітет.
Він проводить розслідування і за зловживання застосовує штрафні санкції для тих, хто необґрунтовано підвищував ціни.
Для регулювання цін найкращий підхід – це не знижувати ціни, а підтримувати тих громадян, які є найбільш незахищеними: пенсіонерів; тих, хто отримує соціальну допомогу. Для таких людей (треба – 24 канал) запропонувати додаткові виплати, які дадуть їм можливість покрити зростання цін.
Також, як пояснив Несходовський, є можливість встановлювати пільги для виробників, щоб вони могли знижувати ціни.
"Повністю радянський шлях"
Експерт вважає, що таке рішення держави – це простий спосіб замість того, щоб ринковими методами змінювати ситуацію.
"Пішли повністю радянським шляхом, який вже показували, наприклад, у 1990 роках. Тоді з поличок магазинів зникали повністю всі продукти", – сказав Несходовський.
В Україні запровадили державне врегулювання цін
- Уряд заборонив виробникам встановлювати націнку понад 10% на гречану крупу, цукор, пшеничне борошно, макаронні вироби українського виробництва, пастеризоване молоко, соняшникову олію, курячі яйця категорії С1, курятину та вершкове масло.
- Таке рішення Кабмін ухвалив через різке зростання цін на відповідні групи товарів. До 2022 року Кабмін вже запроваджував держрегулювання цін на деякі сорти хліба, зокрема на батон, а також – на соняшникову олію.
- У травні 2021 уряд ввів державне регулювання цін на бензин і дизпаливо до закінчення карантину. Згідно з документом, торговельна надбавка до середньої ціни дизельного палива не може перевищувати 7 гривень за літр і бензину – не більше, ніж 5 гривень за літр.
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