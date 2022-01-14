Будуть негативні наслідки, – Несходовський пояснив, до чого призведе державне врегулювання цін

14 січня 2022 , 16:03
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Джерело:

24 канал

Уряду не варто було вводити державне врегулювання цін. Адже такий крок може мати негативні наслідки.

Зокрема погіршиться якість продуктів або вони взагалі зникнуть. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

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Несходовський: Товари зникнуть із поличок магазинів

За його словами, підхід держави є неправильним, адже він погіршуватиме ситуацію у країні.

Такий захід матиме негативні наслідки. Наприклад, окремі товари просто зникнуть з поличок магазинів через те, що їх буде невигідно продавати,
– наголосив Несходовський.

Він пояснив, що таке регулювання призведе і до того, що погіршиться якість продуктів. Для того, щоб виконувати вимоги Кабінету Міністрів і залишився попит, виробник використовуватиме гіршу сировину, щоб продавати за відповідною ціною.

Несходовський пояснив наслідки від державного регулювання цін: дивіться відео

Який підхід потрібен

Як відзначив директор Інституту соціально-економічної трансформації, якщо є монопольні змови або неконкурентна поведінка, то для таких ситуацій є Антимонопольний комітет.

Він проводить розслідування і за зловживання застосовує штрафні санкції для тих, хто необґрунтовано підвищував ціни.

Для регулювання цін найкращий підхід – це не знижувати ціни, а підтримувати тих громадян, які є найбільш незахищеними: пенсіонерів; тих, хто отримує соціальну допомогу. Для таких людей (треба – 24 канал) запропонувати додаткові виплати, які дадуть їм можливість покрити зростання цін.

Iлля Несходовський

Директор Інституту соціально-економічної трансформації

Також, як пояснив Несходовський, є можливість встановлювати пільги для виробників, щоб вони могли знижувати ціни.

"Повністю радянський шлях"

Експерт вважає, що таке рішення держави – це простий спосіб замість того, щоб ринковими методами змінювати ситуацію.

"Пішли повністю радянським шляхом, який вже показували, наприклад, у 1990 роках. Тоді з поличок магазинів зникали повністю всі продукти", – сказав Несходовський.

В Україні запровадили державне врегулювання цін

  • Уряд заборонив виробникам встановлювати націнку понад 10% на гречану крупу, цукор, пшеничне борошно, макаронні вироби українського виробництва, пастеризоване молоко, соняшникову олію, курячі яйця категорії С1, курятину та вершкове масло.
  • Таке рішення Кабмін ухвалив через різке зростання цін на відповідні групи товарів. До 2022 року Кабмін вже запроваджував держрегулювання цін на деякі сорти хліба, зокрема на батон, а також – на соняшникову олію.
  • У травні 2021 уряд ввів державне регулювання цін на бензин і дизпаливо до закінчення карантину. Згідно з документом, торговельна надбавка до середньої ціни дизельного палива не може перевищувати 7 гривень за літр і бензину – не більше, ніж 5 гривень за літр.

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Автор: Анастасія Мигидюк