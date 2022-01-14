Будуть негативні наслідки, – Несходовський пояснив, до чого призведе державне врегулювання цін

Уряду не варто було вводити державне врегулювання цін. Адже такий крок може мати негативні наслідки.

Зокрема погіршиться якість продуктів або вони взагалі зникнуть. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

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Несходовський: Товари зникнуть із поличок магазинів

За його словами, підхід держави є неправильним, адже він погіршуватиме ситуацію у країні.

Такий захід матиме негативні наслідки. Наприклад, окремі товари просто зникнуть з поличок магазинів через те, що їх буде невигідно продавати,

– наголосив Несходовський.

Він пояснив, що таке регулювання призведе і до того, що погіршиться якість продуктів. Для того, щоб виконувати вимоги Кабінету Міністрів і залишився попит, виробник використовуватиме гіршу сировину, щоб продавати за відповідною ціною.

Несходовський пояснив наслідки від державного регулювання цін: дивіться відео

Який підхід потрібен

Як відзначив директор Інституту соціально-економічної трансформації, якщо є монопольні змови або неконкурентна поведінка, то для таких ситуацій є Антимонопольний комітет.

Він проводить розслідування і за зловживання застосовує штрафні санкції для тих, хто необґрунтовано підвищував ціни.

Для регулювання цін найкращий підхід – це не знижувати ціни, а підтримувати тих громадян, які є найбільш незахищеними: пенсіонерів; тих, хто отримує соціальну допомогу. Для таких людей (треба – 24 канал) запропонувати додаткові виплати, які дадуть їм можливість покрити зростання цін. Iлля Несходовський Директор Інституту соціально-економічної трансформації

Також, як пояснив Несходовський, є можливість встановлювати пільги для виробників, щоб вони могли знижувати ціни.

"Повністю радянський шлях"

Експерт вважає, що таке рішення держави – це простий спосіб замість того, щоб ринковими методами змінювати ситуацію.

"Пішли повністю радянським шляхом, який вже показували, наприклад, у 1990 роках. Тоді з поличок магазинів зникали повністю всі продукти", – сказав Несходовський.

В Україні запровадили державне врегулювання цін

Уряд заборонив виробникам встановлювати націнку понад 10% на гречану крупу, цукор, пшеничне борошно, макаронні вироби українського виробництва, пастеризоване молоко, соняшникову олію, курячі яйця категорії С1, курятину та вершкове масло.

Таке рішення Кабмін ухвалив через різке зростання цін на відповідні групи товарів. До 2022 року Кабмін вже запроваджував держрегулювання цін на деякі сорти хліба, зокрема на батон, а також – на соняшникову олію.

У травні 2021 уряд ввів державне регулювання цін на бензин і дизпаливо до закінчення карантину. Згідно з документом, торговельна надбавка до середньої ціни дизельного палива не може перевищувати 7 гривень за літр і бензину – не більше, ніж 5 гривень за літр.

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