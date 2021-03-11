Діти за кордоном, а батьки платять комуналку: вихід з ситуації від Лазебної

Джерело:"Факты"
В Україні поширена ситуація, коли молоді люди виїжджають за кордон, а батьки змушені сплачувати комунальні послуги ще й за них. Чи можуть вони претендувати на субсидію – розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
Як зауважила Лазебна, субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства. До його складу входять усі, хто зареєстрований у помешканні чи будинку.
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Проте це не означає, що субсидію не зможуть призначити через осіб, що перебувають за кордоном. Якщо люди фактично не проживають в помешканні, то необхідне рішення комісії, яка обстежить умови.
У випадку, коли один з членів сім'ї поїхав на заробітки, субсидію зазвичай призначать, проте до заяви та декларації потрібно додати підтверджуючі документи про його працевлаштування за кордоном,
– пояснила Лазебна.
Це стосується не лише роботи за кордоном, а й навчання, лікування чи службового відрядження.
Зазначимо, що нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам розширити коло людей, що отримують субсидію. Також, вважає глава уряду, слід надавати більше інформації населенню щодо отримання субсидій і розробити рішення щодо погашення заборгованостей.Зверніть увагу! Раніше у Міністерстві соціальної політики повідомили, що система субсидій в Україні працює у штатному режимі. Наразі в цій системі – 3 мільйони домогосподарств.