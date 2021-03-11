В Україні поширена ситуація, коли молоді люди виїжджають за кордон, а батьки змушені сплачувати комунальні послуги ще й за них. Чи можуть вони претендувати на субсидію – розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Як зауважила Лазебна, субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства. До його складу входять усі, хто зареєстрований у помешканні чи будинку.

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Субсидію можуть призначити після рішення комісії

Проте це не означає, що субсидію не зможуть призначити через осіб, що перебувають за кордоном. Якщо люди фактично не проживають в помешканні, то необхідне рішення комісії, яка обстежить умови.

У випадку, коли один з членів сім'ї поїхав на заробітки, субсидію зазвичай призначать, проте до заяви та декларації потрібно додати підтверджуючі документи про його працевлаштування за кордоном,

– пояснила Лазебна.

Це стосується не лише роботи за кордоном, а й навчання, лікування чи службового відрядження.

Шмигаль дав завдання розширити коло отримувачів субсидій

Зазначимо, що нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам розширити коло людей, що отримують субсидію. Також, вважає глава уряду, слід надавати більше інформації населенню щодо отримання субсидій і розробити рішення щодо погашення заборгованостей.

Зверніть увагу! Раніше у Міністерстві соціальної політики повідомили, що система субсидій в Україні працює у штатному режимі. Наразі в цій системі – 3 мільйони домогосподарств.