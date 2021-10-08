Таку думку висловив міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу у Верховній Раді України. За його словами, відомство почало завчасну підготовку до осінньо-зимового періоду.

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"Цей опалювальний сезон, безумовно, буде складним. Він проходитиме на тлі міжнародної енергетичної кризи", – заявив Галущенко.

Запобігання енергетичній кризі в Україні

Міністр енергетики зауважив, що важливим кроком стала синхронізація української енергетичної системи з європейською. У зимові місяці вона пройде тестовий період роботи в ізольованому режимі, а з кінця 2022 року має увійти в паралельну роботу з ENTSO-E.

Галущенко зауважив, що у 2023 році в Україні очікують уже на повноцінну та синхронну роботу української системи з європейською. Це внесе "концептуальні зміни" до українського ринку.

Що таке ENTSO-E? European Network of Transmission System Operators for Electricity – це європейська мережа операторів системи передачі електроенергії. До неї входять 43 оператори із 36 країн Європи. Мережа існує з 2009 року та має чимало переваг, на відміну від російської енергосистеми, зокрема місткість 1136 гігават у порівнянні з 300 гігаватами.

За словами посадовця, уряд України вжив заходів для захисту населення від коливання тарифів. У щоденному режимі обіцяють забезпечити:

стабільне ціноутворення на електроенергію;

якісне виконання ремонтної кампанії генеруючого й мережевого обладнання;

дотримання підприємствами обсягів видобутку й імпорту вугілля.

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Ще у червні 2021 року спільно з "Укренерго" Міненергетики затвердив новий план накопичення вугілля. Він передбачає зростання обсягу споживання електроенергії на 4% завдяки роботі атомних електростанцій.

Збільшити обсяги виробництва електроенергії на 880 мільйонів кіловат-годин сподіваються завдяки плановим ремонтам станцій. Це дозволить заощадити еквівалент 450 тисячам тоннам вугілля. Окрім цього в уряді:

запропонували регулятору змінити цінові обмеження на організованих сегментах ринку;

заборонили спекулятивні операції трейдерів;

встановили мінімальну ціну продажу на внутрішньодобовому ринку;

розробили зміни до правил безпеки постачання електроенергії, зокрема посилили контроль за плановим постачанням вугілля на склади.

Одним зі способів стабілізації енергетичного ринку стало запровадження нової моделі ПСО – покладання спеціальних обов'язків. Вона запрацювала з 1 жовтня і кардинально змінила ринок й підходи до нього. Герман Галущенко Міністр енергетики України

Відтак від жовтня 2021 року власники домогосподарств, які споживають до 250 кіловатів на місяць сплачуватимуть за тарифом по 1,44 гривні. Решта без змін – за тарифом 1,68 гривні.

За ініціативи Міністерства енергетики також утворили балансуючу групу "Нафтогаз", до складу якої увійшли майже всі суб'єкти постачання газу. Глава Міненерго запевнив, що завдяки цьому ціна на газ становитиме 7,42 гривні.

Усі постачальники в складі групи отримуватимуть газ за цією однаковою ціною, тому вартість блакитного палива для побутових споживачів залишатиметься стабільною впродовж усього опалювального сезону. Герман Галущенко Міністр енергетики України

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Енергетична криза в світі

Складності ситуації додає світова енергетична криза. Ціни на вугілля та газ на міжнародному ринку перевищує рекорди. Зокрема в Європі вугілля оцінили в 300 доларів за тонну, а за газ в Нідерландах просять 2 тисячі доларів. Суттєво зросла й ціна на електрику, в гривневому еквіваленті це 12 – 14 гривень, або у 4 рази більше, ніж було.

Існує ціла низка причин, чому так відбувається. Це питання і політичного тиску, і "Північного потоку-2", і "Турецького потоку". Це те, що відбувається, коли газ використовують не як товар, а як зброю. Герман Галущенко Міністр енергетики України

Світова криза вплинула на зростання цін на газ в Україні. Низка виробників перестала виробляти газ, зросло використання вугілля. Як наслідок, енергосистема втратила майже 3 тисячі мегаватів.

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