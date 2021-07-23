"Газпром" заявив про готовність транспортувати газ Україною навіть після 2024 року

Голова російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія готова транспортувати газ територією України після 2024 року. Саме тоді закінчується дія контракту на транзит російського газу.

Водночас керівник російської газової компанії наголошує, що питання транзиту повинні вирішуватися "на ринкових умовах і за ринковими цінами".

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Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами,

– підкреслив Міллер.

Він також заявив, що для обсягів нових закупівель газу українським маршрутом, вищих за контрактні зобов'язання, "Газпром" готовий навіть збільшити обсяги транзиту.

Крім того, Олексій Міллер прокоментував у цьому контексті будівництво "Північного потоку-2", наголошуючи, що той "завжди був виключно економічним проєктом".

За словами менеджера, його мета – забезпечення надійності й стабільності поставок газу на ринок Євросоюзу та зниження вартості блакитного палива.

Чому це важливо