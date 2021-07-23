Водночас керівник російської газової компанії наголошує, що питання транзиту повинні вирішуватися "на ринкових умовах і за ринковими цінами".
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Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами,
– підкреслив Міллер.
Він також заявив, що для обсягів нових закупівель газу українським маршрутом, вищих за контрактні зобов'язання, "Газпром" готовий навіть збільшити обсяги транзиту.
Крім того, Олексій Міллер прокоментував у цьому контексті будівництво "Північного потоку-2", наголошуючи, що той "завжди був виключно економічним проєктом".
За словами менеджера, його мета – забезпечення надійності й стабільності поставок газу на ринок Євросоюзу та зниження вартості блакитного палива.
Чому це важливо
- Після тривалих переговорів "Газпром" і "Нафтогаз" домовилися продовжити контракт на транзит газу лише до 2024 року. Та й то обсяги транзиту щороку знижуються.
- Після домовленості США й Німеччини завершення будівництва "Північного потоку-2" стало лише питанням часу. Відтак виникає питання, що ж буде з українською ГТС після 2024 року.