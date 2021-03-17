Ціни в Україні різко ростуть: Шмигаль розповів чи втрутиться уряд

Уряд продовжує вести діалог із рітейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, про що повідомив офіційний телеграм канал Дениса Шмигаля. Пріоритетність влада надає продуктам харчування.

Ціни на продукти

Прем'єр зазначив, що, на його думку, по деяких групах товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний фактор. Проте, один з ключових учасників ринку запевнив уряд, що нині не планує підвищувати ціни на певні категорії продуктів харчування й товари першої необхідності.

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Це є прикладом ефективної співпраці профільного міністерства та представників ринку,

– прокоментував Шмигаль.

Чи втрутиться уряд у формування цін

Денис Шмигаль, під час пресконференції, у відповіді на питання журналістів видання "Економічна правда" стосовно того чи планує уряд втручатись у ринок нагадав, що в Україні ринкова економіка, а не планова.

Ми живемо у ринковій економіці чи в плановій, уряд має регулювати ціни на продукти чи ринок має регулювати попит – пропозицію? Якщо ми йдемо в Європу, що записано в нашій Конституції, в Європі регулювання цін урядами відсутнє,

– відповів прем'єр.

Тож уряд планує вести діалог, а також може стимулювати виробництво та збільшувати пропозицію.

Зокрема, програма 5 – 7 – 9 може бути спрямована на окремих виробників чогось,

– зазначив Шмигаль.

Як зросли ціни в Україні

Споживчі ціни у лютому 2021 року зросли на 7,5% у порівнянні з 6,1% попереднього місяця. Найбільше подорожчали такі продовольчі продукти, як:

олія – на 7,6%,

овочі – на 6,3%,

цукор – на 5,5%.

Паливо та мастила виросли в ціні на 7,3%.

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