Щодо окупованого Криму діють санкції США. Про блокування росіянина повідомив представник одного з користувачів Interactive Brokers.

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Як заблокували рахунок

Такий пост більше, ніж тиждень тому з'явився і на сайті Reddit у гілці, яка присвячена Interactive Brokers. Брокер зоборонив будь-які дії з території окупованого Криму від серпня цього року. У компанії нагадали про санкції США.

У росіянина був рахунок в Interactive Brokers із шестизначною сумою в доларах. Там були позиції різних американських ETF.

Цього літа я відвідав Крим і з його території увійшов у свій рахунок до IB, щоб перевірити баланс,

– розповів клієнт.

У компанії не можуть назвати терміни, коли рахунок розблокують.

Що відомо про американські санкції через окупацію Криму