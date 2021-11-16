Щодо окупованого Криму діють санкції США. Про блокування росіянина повідомив представник одного з користувачів Interactive Brokers.
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Як заблокували рахунок
Такий пост більше, ніж тиждень тому з'явився і на сайті Reddit у гілці, яка присвячена Interactive Brokers. Брокер зоборонив будь-які дії з території окупованого Криму від серпня цього року. У компанії нагадали про санкції США.
У росіянина був рахунок в Interactive Brokers із шестизначною сумою в доларах. Там були позиції різних американських ETF.
Цього літа я відвідав Крим і з його території увійшов у свій рахунок до IB, щоб перевірити баланс,
– розповів клієнт.
У компанії не можуть назвати терміни, коли рахунок розблокують.
Що відомо про американські санкції через окупацію Криму
- Коли Росія у 2014 році окупувала Крим, Євросоюз запровадив санкції. Тоді ж обмеження наклали й США. Вони впливають на банківський, фінансовий та енергетичний сектори держави-агресора.
- Відтак з липня 2016 року санкції продовжують кожні 6 місяців. Це зробили і у червні 2021 року.