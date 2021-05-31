Revolut запустив переказ грошей в Україну: які переваги будуть доступні українцям

Відомий британський фінтех-сервіс Revolut запустив послугу грошових переказів в Україну, про що сповістив своїх користувачів у форматі розсилки. Тепер вони зможуть відправляти в Україну кошти більш ніж у 30 валютах.
Грошовий переказ за допомогою Revolut
За допомогою необанку Revolut, на карти українських банків можна висилати суми в доларах, швейцарських франках, фунтах та інших валютах. Однак, зауважте, що гривня наразі не підтримується.
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Комісія за переказ становитиме від 3 до 5 євро.
Скільки часу йтимуть гроші. Гроші йтимуть на рахунок одержувача від 3 до 5 робочих днів.
Що потрібно щоб здійснити переказ
Щоб здійснити грошовий переказ, користуючись послугами Revolut, згідно з інструкцією в листі, потрібно:
- зайти в розділ платежів Payments;
- вибрати Send і потім створити новий платіж (New);
- вибрати Add a bank recipient і потім вибрати Україну;
- далі додати повне ім'я, номер рахунку та код BIC/SWIFT одержувача;
- додати одержувача;
- натиснути на одержувача і ввести суму грошей;
- потім натиснути Continue;
- перевірити дані платежу і власне відправити сам платіж.