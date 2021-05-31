Грошовий переказ за допомогою Revolut

За допомогою необанку Revolut, на карти українських банків можна висилати суми в доларах, швейцарських франках, фунтах та інших валютах. Однак, зауважте, що гривня наразі не підтримується.

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Комісія за переказ становитиме від 3 до 5 євро.

Скільки часу йтимуть гроші. Гроші йтимуть на рахунок одержувача від 3 до 5 робочих днів.

Що потрібно щоб здійснити переказ

Щоб здійснити грошовий переказ, користуючись послугами Revolut, згідно з інструкцією в листі, потрібно:

зайти в розділ платежів Payments; вибрати Send і потім створити новий платіж (New); вибрати Add a bank recipient і потім вибрати Україну; далі додати повне ім'я, номер рахунку та код BIC/SWIFT одержувача; додати одержувача; натиснути на одержувача і ввести суму грошей; потім натиснути Continue; перевірити дані платежу і власне відправити сам платіж.

Зверніть увагу. У пресслужбі компанії повідомили, що повноцінно сервіс в Україні ще не запустився і новин про це поки немає.