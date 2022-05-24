Британія не планує відправляти військові кораблі в Чорне море, щоб допомогти експортувати зерно
Джерело:The Guardian
Велика Британія наразі не планує відправляти військові кораблі Королівського флоту в Чорне море, щоб допомогти експортувати зерно з України. Проте раніше країна погодилася на допомогу в супроводі українських кораблів з зерном у морі.
Про відсутність планів відправляти військові кораблі Великої Британії до Чорного моря повідомив речник уряду.
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За його словами, підла путінська блокада Одеси перешкоджає доступу їжі до тих, хто її потребує.
Ми продовжимо інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб знайти шляхи відновлення експорту зерна з України. Однак поки немає планів розгорнути військові кораблі Великої Британії в Чорному морі,
– наголосив він.
Раніше глава МЗС Литви 23 травня на зустрічі з британською колегою Ліз Трасс запропонував створити військово-морську коаліцію для зняття російської блокади з українського експорту зерна через Чорне море.
Міністр припустив, що військово-морська операція з супроводу (не під логотипом НАТО) могла б захистити кораблі із зерном, коли вони прямують через Чорне море повз російські військові кораблі.
Трасс сказала, що Британія хотіла б, щоб їхні військові кораблі приєдналися до ескорту, якщо вдасться вирішити практичні питання, включаючи розмінування та надання Україні більшої дальності зброї для захисту атак Росії.
Росія блокує українські порти: основне
- Від цинічних дій Росії залежить доля урожаїв влітку 2022 року. Адже окупанти продовжують блокувати наші порти та красти зерно. Так, раніше повідомлялося, що російські загарбники вивезли 100 тисяч тонн зерна із Луганщини. Усе це везуть до тимчасово окупованого Криму.
- У Європейському Союзі повідомили, що допоможуть нашій державі з експортом зерна. Для цього створять "коридори солідарності". Зокрема, аби запобігати продовольчій кризі, з експортом Україні допомагають і США. Також наша держава активно співпрацює із Польщею.
- Окрім цього, домогтися розблокування постачання зерна з України вирішили прем'єр-міністр Борис Джонсон та президент Туреччини Реджеп Ердоган. Німецький канцлер Олаф Шольц також пообіцяв допомогти розблокувати українські порти.
- Володимир Зеленський наголосив, що Україна пропонує дипломатичний шлях для вирішення блокади українських портів. Проте розглядається і військовий шлях. Тому Україна продовжує звертатись до партнерів із відповідними запитами щодо зброї.
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