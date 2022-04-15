Про це повідомляє британська транснаціональна комунальна компанія з виробництва електроенергії та газу National Grid у своєму щорічному прогнозі.

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Як Велика Британія допоможе Європі

Загальний попит на газ у Великій Британії прогнозується на рівні 34 мільярдів кубометрів протягом наступних 6 місяців проти 31,9 мільярда кубічних метрів за аналогічний період минулого року. Такий же ж обсяг – в основному з Північного моря та Норвегії – країна отримає. Обсяг постачання теж зросте порівняно з минулим роком.

Але завдяки своїм запасам Велика Британія зможе експортувати газ до Європи через інтерконектори. National Grid очікує, що середній обсяг експорту Великої Британії до Європи становитиме 5,4 мільярда кубометрів порівняно з 0,7 мільярда кубометрів минулого літнього періоду.

Як ніколи важливим буде постачання скрапленого природного газу (СПГ). Очікується, що його обсяги цього літа теж зростуть – з 5,1 мільярда до 6,4 мільярда кубометрів.

Навіщо Європі допомога

В той час як Велика Британія отримувала лише близько 3% свого газу з Росії, ЄС же ж був залежний від Росії на 40%. Через повномасштабну війну, яку Росія веде проти України, більшість країн Європи прагнуть зменшити свою залежність від російського газу якомога швидше.

Минулого місяця Росія хотіла змусити Європу платити за газ рублями, але країни ЄС (за винятком Угорщини) відмовилися це робити. Через це є занепокоєння, що Європі не вистачатиме газу.

Ця невизначеність у поєднанні з високими цінами на газ та низьким рівнем сховищ в ЄС означає, що можуть знадобитися більші обсяги газу з альтернативних джерел, щоб поповнити сховища ЄС до мінімальних рівнів у рамках підготовки до зими 2022 – 2023 років,

– йдеться в повідомленні National Grid.



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