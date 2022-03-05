Бояться тотального краху: Московська біржа досі не працює

Цього тижня Московська біржа жодного дня не відкрила торги. Таким чином відкладають неминуче – обвал ринку.

Про те, що Банк Росії вирішив не проводити торги та розрахунки на всіх ринках Московської Біржі з 5 по 8 березня 2022 року, повідомив Данило Гетманцев, голова податкового комітету в Раді в телеграмі.

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Обвал російських акцій

Попри те, що Московська біржа не працює, ми все одно можемо спостерігати крах цінних паперів російських компаній. Наприклад, акції найбільшого російського банку Сбербанку на Лондонській біржі коштують 5 центів. Лише з початку війни в Україні ціна обвалилася на понад 99%. Схожа доля чекала й на інші акції.

Неможливо було її (Московську біржу – 24 канал) відкрити. Всі просто намагалися б реалізувати всі акції всіх компаній. Для Росії це було б те саме, що крах у 2008 році на американській біржі,

– прокоментував 24 каналу ситуацію економіст Олег Гетман.

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