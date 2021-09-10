Про те, що на території України може запустити своє виробництво Bosch, 9 вересня повідомив президент групи в Україні, Росії, Білорусі, Центральній Азії, Монголії та Кавказі Штеффан Гоффманн. Це сталося після його зустрічі з першим віцепрем'єром – міністром економіки Олексієм Любченком у Києві.

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Можлива поява виробництва Bosch в україні

Україна для нас – цікавий і важливий регіон для інвестування. Маємо серйозні наміри організувати тут потужності з виробництва електроінструменту,

– зазначив Гоффманн.

За його словами, наразі у процесі дослідження локація для виробництва. Крім того, аналізують близькість ринків збуту, питання кваліфікованої робочої сили та організаційні аспекти.

У відповідь Любченко заявив про готовність уряду України співпрацювати з бізнесом та усіляко сприяти у розвитку його проєктів. Він також наголосив на наявності законодавчого пакета для підтримки стратегічних інвесторів.

Під час зустрічі сторони обговорили преференції для великих інвесторів та важливі для України напрями розвитку економіки у сферах декарбонізації, зеленої енергетики, накопичення енергії.

Компанія Bosch: що про неї відомо

Bosch – німецька електротехнічна та машинобудівна фірма, виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки.

Компанію як у 1886 році в місті Штутгарт заснував Роберт Бош. Тоді вона називалася "Майстерня точної механіки та електротехніки".

До складу групи входить Robert Bosch GmbH і приблизно 460 дочірніх та регіональних компаній. Компанія представлена майже в 150 країнах світу.

Джерело: Вікіпедія