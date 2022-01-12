Борошно, гречка, свинина: уряд вводить державне регулювання цін на продукти

Уряд вводить державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко тощо. Ба більше, Кабмін моніторитиме збереження визначених цін щоденно.

Перелік товарів, за якими слідкуватимуть, складається із 30 позицій. Тримати ціни на контролі збираються доручити Державній службі статистики.

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Ціна на які товари будуть контролювати

На засіданні 12 січня Кабінет Міністрів ввів державне регулювання цін на продукти, зокрема, гречку, борошно, цукор, молоко. Граничний рівень надбавки на визначені продукти не повинен перевищувати 10% під час дії карантину.

Державна служба статистики буде щодня моніторити споживчі ціни на товари за переліком та надавати Міністерству економіки відповідну інформацію до 16 звітного дня.

Продукти, які потрапляють під держрегулювання:

Борошно пшеничне вищого сорту;

макаронні вироби з м’яких сортів пшениці;

батон;

хліб житньо-пшеничний;

крупа гречана;

крупа вівсяна;

пшоно;

свинина;

яловичина;

птиця (тушки курячі);

молоко пастеризоване жирністю до 2,6% (у плівці);

масло вершкове, жирністю від 72 до 82,5% включно;

сметана жирністю до 15 відсотків включно;

яйця курячі категорії С1;

олія соняшникова;

цукор кристалічний;

капуста білокачанна;

цибуля ріпчаста;

буряк;

морква;

картопля;

етанол, розчин 96 відсотків;

жарознижувальні препарати імпортні;

жарознижувальні препарати вітчизняні;

антибіотики вітчизняні;

антибіотики імпортні;

медична маска одноразова;

бензин марки А-95;

дизельне пальне;

газ скраплений для автомобілів.

Як змінилися ціни на продукти за рік

Нардеп Олексій Гончаренко у телеграмі оприлюднив статистику зростання цін в Україні за останній рік:

гречана крупа подорожчала на 23,8% (+8,9 гривні);

цукор – на 34,9% (+7,3 гривні);

пшеничне борошно – 15,4% (+1,96 гривні);

макаронні вироби – 18,4% (+3,72 гривні);

молоко – 9,2% (+2,36 гривні);

соняшникова олія – 48% (+20,25 гривні);

яйця – 11,5% (+3,15 гривні);

птиця – 26,9% (+15,06 гривні);

вершкове масло – 12,3% (+5,46 гривні).

Ціни на продукти в Україні

У грудні 2021 року ціни на продукти та безалкогольні напої в Україні зросли на 1,2%. Однак одяг та взуття навпаки подешевшали. Найбільше подорожчали яйця та овочі – на 10% та 9,1%.

Цьогоріч новорічний стіл українській сім'ї з чотирьох осіб обійшовся в середньому у 2 тисячі гривень. Серед рекордсменів здорожчання – олія, м'ясо, яйця та молоко.

Також в Україні через зростання цін на продукти хочуть запровадити спеціальні "картки" для вразливої частини населення. Однак це не називають повторенням радянської практики, як можна подумати.

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