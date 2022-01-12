Перелік товарів, за якими слідкуватимуть, складається із 30 позицій. Тримати ціни на контролі збираються доручити Державній службі статистики.

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Ціни на які товари будуть контролювати

Відповідно до урядового плану Державна служба статистики буде щодня моніторити споживчі ціни на товари за переліком та надавати Міністерству економіки відповідну інформацію до 16 звітного дня.

Перелік товарів:

Борошно пшеничне вищого сорту;

макаронні вироби з м’яких сортів пшениці;

батон;

хліб житньо-пшеничний;

крупа гречана;

крупа вівсяна;

пшоно;

свинина;

яловичина;

птиця (тушки курячі);

молоко пастеризоване жирністю до 2,6 відсотка (у плівці);

масло вершкове жирністю від 72 до 82,5 відсотка включно;

сметана жирністю до 15 відсотків включно;

яйця курячі категорії С1;

олія соняшникова;

цукор кристалічний;

капуста білокачанна;

цибуля ріпчаста;

буряк;

морква;

картопля;

етанол, розчин 96 відсотків;

жарознижувальні препарати імпортні;

жарознижувальні препарати вітчизняні;

антибіотики вітчизняні;

антибіотики імпортні;

медична маска одноразова;

бензин марки А-95;

дизельне пальне;

газ скраплений для автомобілів.

Ціни на продукти в Україні

У грудні 2021 року ціни на харчі та безалкогольні напої в Україні зросли на 1,2%. Однак одяг та взуття навпаки подешевшали. Найбільше подорожчали яйця та овочі – на 10% та 9,1%.

Цьогоріч новорічний стіл українській сім'ї з чотирьох осіб обійшовся в середньому у 2 тисячі гривень. Серед рекордсменів здорожчання – олія, м'ясо, яйця та молоко.

Також в Україні через зростання цін на продукти хочуть запровадити спеціальні "картки" для вразливої частини населення. Однак це не називають повторенням радянської практики, як можна подумати.

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