Президент Володимир Зеленський підписав низку законопроєктів щодо реструктуризацію кредитів. Вони спрямовані на захист українців, які мають борги в іноземній валюті.

Так, Зеленський підписав законопроєкти № 1381-IX, № 1382-IX, № 1383-IX. Вони допоможуть боржникам, які не змогли вчасно платити кредити в іноземній валюті. Зокрема, через збройну агресію проти України.

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Що передбачають ініціативи

№ 1381-IX

Річ у тім, що споживче, зокрема іпотечне, кредитування в іноземній валюті заборонене з 2011 року. Однак деякі українці мають такі борги, які взяли ще у 2006 – 2007 роках. Від початку війни відбулися значні курсові коливання, тож тягар від зміни курсу не можна перекладати лише на позичальників.

Відтак лише ті позичальники, які не мали протермінованої заборгованості станом на 1 січня 2014 року або погасили її до дня реструктуризації, мають право скористатися умовами реструктуризації за законом: валютні зобов’язання конвертуються за середнім значенням між офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком на день проведення реструктуризації, та офіційним курсом гривні до валюти, встановленим Нацбанком на дату надання кредиту.

Раніше сплачений штрафу зарахують як погашення тіла та процентів за кредитом;

відсотки, нараховані до дня реструктуризації, перераховують за ставками депозитів у відповідній валюті.

№ 1382-IX

Законопроєкт спрощує процедури банкрутства для валютних позичальників.

№ 1383-IX

Ініціатива усуває податкове навантаження на громадян. Зокрема, те, яке мало б виникнути з проведенням реструктуризації валютних кредитів.

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