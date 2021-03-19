Борги за валютними кредитами з 2008 і 2014 року: Рада зробила перший крок до списання

Верховна Рада хоче розв'язати проблему позичальників, які не змогли платити за кредитами, взятими у 2008 і 2014 роках. Йдеться про позичальників, що брали кредити у валюті, але не змогли їх сплатити через різкий обвал гривні.

За відповідні законопроєкти №4475, №4398, №4399 депутати проголосували у першому читанні. До другого читання їх планують удосконалити.

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Що планують робити із боргами за валютними кредитами

Борги хочуть реструктуризувати, в деяких випадках заборгованість можуть списати. Виконані виплати за неустойками зарахують в погашення.

Сукупність законопроєктів пропонує перевести валютні кредити в гривневі за сучасним курсом. При цьому боржникам дадуть право щомісяця погашати частину боргу протягом 10 років. Окрім того, залишається право дострокового погашення як всієї суми, так і частини кредиту.

Деякі суми підлягають списанню, але власне тіло кредиту і нараховані відсотки повинні бути погашені.

Валютні кредити: у чому проблема