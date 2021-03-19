Борги за валютними кредитами з 2008 і 2014 року: Рада зробила перший крок до списання
Верховна Рада хоче розв'язати проблему позичальників, які не змогли платити за кредитами, взятими у 2008 і 2014 роках. Йдеться про позичальників, що брали кредити у валюті, але не змогли їх сплатити через різкий обвал гривні.
Джерело:24 канал
За відповідні законопроєкти №4475, №4398, №4399 депутати проголосували у першому читанні. До другого читання їх планують удосконалити.
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Що планують робити із боргами за валютними кредитами
Борги хочуть реструктуризувати, в деяких випадках заборгованість можуть списати. Виконані виплати за неустойками зарахують в погашення.
Сукупність законопроєктів пропонує перевести валютні кредити в гривневі за сучасним курсом. При цьому боржникам дадуть право щомісяця погашати частину боргу протягом 10 років. Окрім того, залишається право дострокового погашення як всієї суми, так і частини кредиту.
Деякі суми підлягають списанню, але власне тіло кредиту і нараховані відсотки повинні бути погашені.
Валютні кредити: у чому проблема
- З 2006 до 2008 року в Україні тривав кредитний бум. Українці тоді брали масово брали в борг: через низькі відсотки більшість позичали в іноземній валюті.
- Втім після світової кризи 2008 року гривня суттєво впала, а відтак відсотки за виплатами зросли.
- Інша хвиля зростання відсотків за борги стосується 2014 року: з початком війни і стабілізацією курсу не за рахунок золотовалютних резервів, суми боргів у позичальників зросли.
- Після початку війни і економічної кризи Рада ввела мораторій на вилучення майна позичальників за валютними кредитами. Однак частина позичальників так і не почала гасити кредити через відсутність важеля впливу від влади.
- У 2020 році Рада схвалила у цілому законопроєкт №3640 щодо продовження мораторію на стягнення майна.
- Однак проблема із самим погашенням кредитів у валюті наразі так і не вирішена.
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