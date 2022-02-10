Борги за комуналку: за що українці винні найбільше грошей
Джерело:Державна служба статистики
Борги українців за комунальні платежі зросли у грудні торік на майже 9 мільярдів гривень. У Держстаті порахували, що найбільше населення заборгувало за розподіл та постачання газу.
Борги українців за комунальні платежі
За результатами грудня минулого року борги українців за житлово-комунальні послуги зросли на 8,7 мільярда гривень. На кінець 2021 року (31 грудня) вони склали 81,3 мільярда гривень.
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За що українці заборгували найбільше у грудні 2021 року
- За постачання та розподіл природного газу – 33,8 мільярда гривень.
- За постачання теплової енергії та гарячої води – 26,6 мільярда гривень.
- За централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4 мільярда гривень.
- За управління багатоквартирним будинком – 5,6 мільярда гривень.
- За поводження з побутовими відходами – 1,3 мільярда гривень.
- За постачання та розподіл електричної енергії – 7,7 мільярда гривень.
Комунальні тарифи в Україні
Тариф на газ
В Україні діє два тарифи – річний та місячний. Якщо річний буде залишатись сталим до 30 квітня 2022 року, то місячну пропозицію постачальники оновлюють за п'ять днів до кінця поточного місяця на наступний.
- Місячний тариф у лютому – від 7,788 до 57,50 гривні за кубометр газу.
- Річний тариф – від 7,799 до 13,50 гривні за кубометр газу.
Тариф на електроенергію
Все залежатиме від кількості спожитих кіловатів. Якщо сім'я використає менш як 250 кіловатів за годину – 1,44 гривні, понад 250 кіловатів за годину – 1,68 гривні.
Водовідведення та водопостачання
- Серед водоканалів в обласних центрах найвищий тариф для холодної води у водоканалу Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 45,97 гривні за кубометр.
- Найнижчий – пропонує Харківводоканал: 24,52 гривні за кубометр.
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