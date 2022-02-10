Борги українців за комунальні платежі

За результатами грудня минулого року борги українців за житлово-комунальні послуги зросли на 8,7 мільярда гривень. На кінець 2021 року (31 грудня) вони склали 81,3 мільярда гривень.

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За що українці заборгували найбільше у грудні 2021 року

За постачання та розподіл природного газу – 33,8 мільярда гривень.

За постачання теплової енергії та гарячої води – 26,6 мільярда гривень.

За централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4 мільярда гривень.

За управління багатоквартирним будинком – 5,6 мільярда гривень.

За поводження з побутовими відходами – 1,3 мільярда гривень.

За постачання та розподіл електричної енергії – 7,7 мільярда гривень.

Комунальні тарифи в Україні

Тариф на газ

В Україні діє два тарифи – річний та місячний. Якщо річний буде залишатись сталим до 30 квітня 2022 року, то місячну пропозицію постачальники оновлюють за п'ять днів до кінця поточного місяця на наступний.

Нагадаємо! Українці отримують дві платіжки: одну за газ, а другу – за його транспортування. Найнижчий тариф складає 32 копійки за кубометр (без ПДВ), який пропонує "Київгаз", а найвищий – 1 гривня 99 копійок за кубометр (без ПДВ), який діє у декількох постачальників. Детальніше з тарифами на транспортування газу можна ознайомитись тут.

Тариф на електроенергію

Все залежатиме від кількості спожитих кіловатів. Якщо сім'я використає менш як 250 кіловатів за годину – 1,44 гривні, понад 250 кіловатів за годину – 1,68 гривні.

Водовідведення та водопостачання

Серед водоканалів в обласних центрах найвищий тариф для холодної води у водоканалу Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 45,97 гривні за кубометр.

для холодної води у водоканалу Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 45,97 гривні за кубометр. Найнижчий – пропонує Харківводоканал: 24,52 гривні за кубометр.

Цікаво! Середньостатистична сім'я з 3 осіб протягом місяці споживає в середньому 6,5 кубометрів холодної води, згідно з підрахунками "Київводоканалу".

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