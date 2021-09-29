Борги за комуналку: за що найбільше заборгували українці

За рік часу кількість боргів українців за комунальні послуги виросла у 1,5 раза. Найбільше населення заборгувало за постачання та розподіл природного газу.

Як зросли борги за комуналку

У серпні торік кількість боргів населення за комунальні послуги склали майже 295 тисяч проваджень, а поточному збільшилась на майже 156 тисяч.

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Кількість стягнень боргів за комунальними платежами / Інфографіка Опендатабот

За що найбільше заборгували українці

Нині кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників складає близько 451 тисячі справ. Відсоток боргів за комунальні платежі – 7% від загальної кількості боргів українців.

Станом на серпень 2021 року борги за комуналку сягнули 64,4 мільярда гривень, згідно з даними Держстату.

За постачання та розподіл природного газу – 23,7 мільярда гривень.

За постачання теплової енергії та гарячої води – 20,3 мільярда гривень.

За постачання та розподіл електричної енергії – 7,1 мільярда гривень.

Борги українців за сферами комунальних підприємств / Інфографіка Опендатабот

За рік загальна кількість виконавчих проваджень за борги українців також зросла на 33% й нині становить 7% від усіх проваджень про заборгованості.

Загальна кількість проваджень за борги / Інфографіка Опендатабот