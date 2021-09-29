Як зросли борги за комуналку
У серпні торік кількість боргів населення за комунальні послуги склали майже 295 тисяч проваджень, а поточному збільшилась на майже 156 тисяч.
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Кількість стягнень боргів за комунальними платежами / Інфографіка Опендатабот
За що найбільше заборгували українці
Станом на серпень 2021 року борги за комуналку сягнули 64,4 мільярда гривень, згідно з даними Держстату.
- За постачання та розподіл природного газу – 23,7 мільярда гривень.
- За постачання теплової енергії та гарячої води – 20,3 мільярда гривень.
- За постачання та розподіл електричної енергії – 7,1 мільярда гривень.
Борги українців за сферами комунальних підприємств / Інфографіка Опендатабот
Загальна кількість проваджень за борги / Інфографіка Опендатабот