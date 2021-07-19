Борги українців: як зросли та де найбільше заборгувало населення від початку 2021 року

За перше півріччя 2021 року в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) з’явилося понад 700 тисяч нових боргів, тобто їх кількість зросла майже на 15%. Найбільше зростають борги за кредитами, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Борги українців

Кількість боргів у січні 2021 року становила понад 5,10 мільйонів;

Кількість боргів у липні 2021 року – майже 5,85 мільйона;

Тобто від початку 2021 року сумарно борги українців зросли на 14,6%.

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Найшвидше зростають такі категорії заборгованостей:

стягнення коштів, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями та організаціями – зросло на 20,4% за пів року (+244 тисячі боргів);

заборгованість з оплати комунальних послуг – на 21,2% (+73 тисячі боргів);

борги у справах про адміністративні правопорушення – на 19,6% (+158 тисячі боргів);

стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху – на 10,7% (+120 тисяч боргів);

стягнення коштів на користь держав – на 10% (+137 тисяч боргів);

стягнення аліментів – на 3,4% (+6 тисяч боргів);

Потрапляння до реєстру може накласти на боржника ряд обмежень, таких як: заборона на виїзд з країни; блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки; заборона на продаж і покупку авто та нерухомості; стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.

Топ категорій стягнень в ЄРБ у 2021 році за кількістю боргів / Інфографіка Опендатабот