За перше півріччя 2021 року в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) з’явилося понад 700 тисяч нових боргів, тобто їх кількість зросла майже на 15%. Найбільше зростають борги за кредитами, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.