Борги українців
- Кількість боргів у січні 2021 року становила понад 5,10 мільйонів;
- Кількість боргів у липні 2021 року – майже 5,85 мільйона;
- Тобто від початку 2021 року сумарно борги українців зросли на 14,6%.
Зверніть увагу Українці витратили більше, ніж встигли заробити від початку 2021 року: дані Держстату
Найшвидше зростають такі категорії заборгованостей:
- стягнення коштів, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями та організаціями – зросло на 20,4% за пів року (+244 тисячі боргів);
- заборгованість з оплати комунальних послуг – на 21,2% (+73 тисячі боргів);
- борги у справах про адміністративні правопорушення – на 19,6% (+158 тисячі боргів);
- стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху – на 10,7% (+120 тисяч боргів);
- стягнення коштів на користь держав – на 10% (+137 тисяч боргів);
- стягнення аліментів – на 3,4% (+6 тисяч боргів);
Топ категорій стягнень в ЄРБ у 2021 році за кількістю боргів / Інфографіка Опендатабот