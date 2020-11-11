Україна активно залучає кошти, щоб заповнити дефіцит бюджету, чим збільшує державний борг. Скільки доведеться Україні віддати грошей у 2021 році та як це збираються зробити?

Який борг в України

Державний та гарантований борг в Україні наразі складає 2,35 трильйона гривень. 24 канал розбирався яким буде державний борг України у 2021 році та як його збираються погашати.

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Зовнішній борг

Зовнішній державний борг — це те, що Україна заборгувала перед іншими державами, міжнародними організаціями (до прикладу, МВФ) тощо.

За даними Міністерства фінансів станом на 30 вересня 2020 року зовнішній борг України становив 51 мільярд доларів.

Скільки Україна має віддати у 2021

На 2021 роки припадають пікові виплати за зовнішнім заборгуванням – загалом 15,6 мільярда доларів, з яких понад чверть це відсотки. Найбільше доведеться сплатити у першому та третьому кварталі.

У січні-березні Україна заплатить 4,69 мільярда доларів , з яких 1,39 мільярда – відсоткові платежі.

, з яких 1,39 мільярда – відсоткові платежі. У другому кварталі Україна повинна заплатити менше – 2,16 мільярда доларів , з яких 664 мільйони набігли у вигляді відсотків

, з яких 664 мільйони набігли у вигляді відсотків У період з липня по вересень включно доведеться віддати 5,73 мільярда доларів . А це більше, ніж планує дати нам МВФ в рамках півторарічної програми stand-by. З цих грошей 1,68 мільярда доларів – відсоткові платежі.

. А це більше, ніж планує дати нам МВФ в рамках півторарічної програми stand-by. З цих грошей 1,68 мільярда доларів – відсоткові платежі. На останній квартал 2021 року передбачено виплати у розмірі 2,32 мільярда доларів, з яких 706 мільйонів доларів набігли відсотками.

Внутрішній борг

Внутрішній державний борг — це те, що Україна заборгувала перед власниками державних цінних паперів та іншими кредиторами. Зазвичай це ОВДП, тобто облігації внутрішньої державної позики. Останнім часом цим інструментом залучення грошей активно користувалися. Якщо глянути на структуру державного боргу (тобто разом внутрішнього та зовнішнього), то у березні цього року 33% боргу займали запозичення під ОВДП.

За даними Міністерства фінансів станом на кінець вересня 2020 року внутрішній та борг України становив 31,89 мільярда доларів.

Якщо подивитися на внутрішній борг України за останні 10 років, то видно що він падав в час кризи 2014 і цьогоріч впав. Це пов'язано з тим, що Україна стає менш привабливою для інвесторів через нестабільну економічну та політичну ситуації. Наразі структура власності ОВДП виглядає так:

Динаміка обсягу держборгу

Попри те, що в абсолютних значеннях держборг майже щороку росте, доцільно його вимірювати у співвідношенні до ВВП. Протягом останніх 4 років це співвідношення вдалося скоротити із 81% у 2016 році до 50% минулого року.

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Безпечним рівнем боргу, тобто таким, при якому держава може своєчасно і в повному обсязі виконувати свої боргові зобов'язання без допомоги міжнародних фінансових організацій вважається 35%. Про це свідчить дослідження МВФ.

Як Україна покриватиме борги

Україні доведеться погашати борги попри величезну діру як в нинішньому бюджеті, так і запланований дефіцит у наступному. І щоб покрити їх, Україна, ймовірно, вдасться до одного з 3 способів: нові запозичення, емісія гривні чи дефолт.

Нові запозичення

Нові запозичення – це кредити від міжнародних фінансових організацій, таких як МВФ, Світовий банк, ЄБРР та розміщення євробондів, ОВДП тощо. Саме нові запозичення є планом Міністерства фінансів зменшити борговий тягар. Стратегія включає 4 кроки:

Збільшення частки боргу в національній валюті. Чим ця частка більша, тим менше обсяг боргу залежить від валютних коливань. За підрахунками Мінфіну девальвація нацвалюти на 1 гривню відносно одного долара збільшує розмір боргу в національній валюті на суму близько 40 мільярдів гривень. Наразі частка боргу у гривні становить 33%. Рівномірний графік погашення боргу. Залучення довгострокового пільгового фінансування. Таким інструментом є кредити від МВФ, який дає країнам позики під низькі відсотки на певних умовах. Розвиток міцних взаємовідносин з інвесторами. Чим більше довіра інвесторів, тим дешевші борги Україна може залучати, тобто під нижчу ставку. На жаль, зараз рейтинг України на низькому рівні – B за рейтингами S&P ratings та Fitch ratings. Такий же ж рейтинг присвоїли Уганді, Боснії та Герцеговині, Білорусі, Коста Риці, Гані та Камбоджі.

Наразі довіра до України може похитнутися на фоні рішень Конституційного Суду, прийняття бюджету-2021, в який заклали значний дефіцит тощо. Якщо погасити борги не вдасться за допомогою нових запозичень, то доведеться вдатися то наступних рішень.

Друк гривні

Емісія гривні – це процес, який присутній в економіці кожної країни і це нормально. Коли говорять про емісію в негативному значенні, йдеться про додаткову емісію. Проте додаткова емісія призведе до інфляції та девальвації. Чому? Тому що в економіку вливають більше грошей, а кількість товарів та послуг при цьому не змінюється. Попит росте, а пропозиція залишається незмінною: відповідно ціни ростуть, а національна валюта знецінюється, оскільки її купівельна спроможність падає.

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Проте друк грошей все одно не розв’язує всі проблеми. Таким способом можна покрити лише частину боргу, а саме внутрішній. Зовнішній борг шляхом емісії гривні погасити не вдасться, оскільки він в іноземній валюті.

Зовнішні ринки зараз закриті. Співпрацю з МВФ фактично зірвано. Другого і третього траншу цього року не буде. І не зрозуміло, чи будуть вони наступного року. Фактично в Мінфіну є єдиний механізм: через рефінанс Нацбанку накачувати грошима держбанки і вкидати їх в економіку. Це – емісія гривні. Буде дика інфляція,

– розповів ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в коментарі Obozrevatel.

Проте у Нацбанку неодноразово заявляли, що до додаткової емісії гривні вдаватися не планують.

Дефолт

Час від часу в Україні лунають тривожні прогнози щодо дефолту. Український олігарх Коломойський в інтерв’ю Financial Times заявив, що Україні варто вдатися до дефолту. Згодом і нардепи, які, ймовірно, лобіюють інтереси олігарха, заявляли схоже.

Проте насправді дефолт – це найгірший із сценаріїв для України. Думка, що це просто звільнення від зовнішніх зобов'язань – хибна. Держава, яка оголосила дефолт по суті підвела довіру своїх кредиторів і вони вже не готові на тих самих умовах та в тих же ж обсягах вкладатися в Україну.

До слова, частково низькому кредитному рейтингу Україна завдячує реструктуризації боргів у попередніх роках. У 2015 вдалося списати 20% боргу та подовжити на чотири роки терміну погашення українських єврооблігацій. Це зменшило боргове навантаження, але разом з тим і довіру інвесторів. А чим менша довіра – тим дорожче залучати гроші кредиторів та інвесторів.

Якщо говорити великими категоріями, то дефолту не буде. Я переконаний, що прийдешній рік ми пройдемо. Нам буде важко, і я б не розглядав такі сценарії, а покладався на команду наших перемовників. Міністр фінансів працює над цими питаннями і чекає позитивних сигналів – приїзд місії або 2-й транш за програмою Stand-by,

– зазначив голова профільного комітету Данило Гетманцев в ефірі "Україна 24".

Чи чекати траншу від МВФ

Співпраця з МВФ є необхідною для України. І справа не лише у траншах. У червні нам надали транш на 2,1 мільярда доларів. Наступний очікуємо розміром в 700 мільйонів, а загалом сума складе 5 мільярдів доларів. Це велика сума, але недостатня, щоб розв'язати всі проблеми України.

Співпраця з МВФ – це барометр довіри світу до України. Як тільки МВФ погоджується з нами співпрацювати, Світовий банк, ЄС та інші міжнародні партнери теж готові надавати нам кредити та фінансову підтримку. Як тільки МВФ припиняє співпрацю – інші партнери переводять переговори у режим очікування також.

Щоб отримати другий транш від МВФ, Україна повинна виконати ряд умов, так звані структурні маяки, серед яких скорочення непрацюючих кредитів, реорганізація податкової та фіскальної служб, зміни в ФГВФО тощо. Частину цих умов Україна вже виконала, над іншою ще працює. Детально про умови отримання другого траншу ми писали в матеріалі Другий транш МВФ: що Україна повинна зробити, щоб отримати гроші.

Проте проблема не в повільному виконанні Україною умов, а в тому, що існує загроза у скасуванні тих реформ, яких вже вдалося досягти, як-от скасування КСУ антикорупційних норм.

На якому етапі переговори України й МВФ

Очікували, що восени Україна отримає другий транш. Проте цього поки не сталося і невідомо чи станеться.

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У вівторок, 10 листопада, відбулися певні зрушення у переговорах – голова Нацбанку Кирило Шевченко зустрівся з головою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар, про що повідомили у пресслужбі.



Зустріч голови НБУ з представницею МВФ / НБУ

Голова НБУ ще раз наголосив на важливості співпраці з МВФ, проте у повідомленні не йшлося про те, коли Україна зможе отримати другий транш.