Борги у понад 9 мільярдів, – оператор ГТС пояснив загрозу зриву опалювального сезону

Оператор ГТС заявив, що саме зростання боргів облгазів ставить під загрозу опалювальний сезон. Зокрема мовиться про понад 9 мільярдів гривень заборгованості.

Оператор стверджує, що деякі облгази продовжують практику несанкціонованих відборів газу з ГТС. Однак погашення заборгованості й надалі відбувається повільно.

До теми Старт опалювального сезону перебуває під загрозою, – "Нафтогаз"

Облгази заборгували Оператору понад 9 мільярдів гривень

Сукупний борг облгазів перед компанією сягнув 9,2 мільярда гривень,

– повідомив Оператор ГТС.

Тільки у липні 2021 року оператори ГРМ (обл- та міськгази) заборгували за газ, відібраний з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат, – майже 137 мільйон гривень.

Кілька облгазів заборгували найбільше:

Попри санкції та кримінальні провадження Донецькоблгаз у липні збільшив борг на 66 мільйонів, а сукупний борг становить 1,1 мільярда гривень;

Тернопільміськгаз – збільшив борг на майже 13 мільйонів гривень, загалом заборгував 0,6 мільярда гривень.

Ці два облгази системно не розраховуються з ОГТСУ та є одними з найбільших боржників, які протягом багатьох місяців не сплачують за відібраний газ для своїх ВТВ,

– розповів Оператор.

Окрім того, в липні Кіровоградгаз збільшив борг на 25 мільйонів, Херсонгаз – на 15 мільйонів, Мелітопольгаз – на 6 мільйонів.

"Найбільшими боржниками Оператора ГТС залишаються облгази Групи РГК, чий сукупний борг становить 6,7 мільярда гривень", – мовиться у повідомленні.

Під загрозою безперебійне транспортування газу споживачам, – Оператор ГТС

Власником облгазів Групи РГК є український олігарх Дмитро Фірташ. На початку серпня повідомляли, що через облгази Фірташа удвічі впали доходи української газотранспортної системи.

Проблема з накопиченням боргів облгазами вимагає термінового вирішення, оскільки це вкрай негативно впливає на фінансовий стан Оператора ГТС та ставить під загрозу безперебійне транспортування газу споживачам України в осінньо-зимовий період,

– розповів Оператор.

Там стверджують, що після початку опалювального сезону ситуація тільки погіршиться. Саме тому Оператор вважає, що важливо запровадити законодавчі зміни щодо розподільчих рахунків для облгазів.

Гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон розповів, що:

механізм передбачає, що частина коштів, які облгази отримують від населення за послугу розподілу, буде автоматично перерахована для сплати за газ Оператору ГТС ;

; гроші споживачів мають використовуватися за цільовим призначенням, як це визначено структурою тарифу – "на покриття витрат транспортування та розподілу на ринку газу, а не потрапляти в кишені приватних власників облгазів".

Макогон запевнив, що механізм контролю цільового використання тарифних коштів, зібраних зі споживачів, унеможливить зловживання.

Адже сьогодні українець фактично платить двічі: перший раз у своїй платіжці, другий – коли держава недотримує дивіденди та податки через фінансові втрати Оператора ГТС

– пояснив гендиректор.

У "Нафтогазі" розповіли, що вчасний старт опалювального сезону в Україні перебуває під загрозою. Усе через низьку активність виробників тепла щодо укладення 3-річних угод на закупівлю газу. Станом на 26 серпня, угоди уклали 493 виробники тепла – орієнтовно 45% підприємств, які отримували газ від компанії в попередньому опалювальному сезоні.