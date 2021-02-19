За 2020 рік фінансовий борг Іспанії досяг найвищого рівня за понад століття. Через світову пандемію COVID-19 нині борг становить більш як 112 мільярдів євро.

Сума фінансового боргу

Нині борг Іспанії складає 112,4 мільярда євро, що майже дорівнює еквіваленту річних витрат на пенсії країни. Такий чималий борг держави фактично означає, що кожен зі 46,9 мільйона громадян має боргу на суму понад 27,9 тисячі євро, який перевищує середню річну зарплату у близько 27,5 тисяч євро.

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Причина боргу

Головною причиною боргу країни є пандемія COVID-19. Саме через неї країна у 2020 році була вимушена закрити свої кордони, щоб стримати спалах коронавірусу. Такі наслідки спричинило гігантський державний дефіцит у 10,3%, який був зареєстровано у 2020 році.

Це результат прямої допомоги та заходів, запроваджених для реагування на ситуації у сфері охорони здоров'я, економічні та соціальні наслідки COVID-19,

– прокоментувала міністерка фінансів Іспанії Надя Кальвіньо.

Як зростав борг Іспанії

У 1902 році відношення боргу до ВВП досягло 123,6%

У 2019 році відношення боргу до розміру ВВП становило 95,5%

У грудні 2020 року відношення боргу до ВВП склало 117,1%

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