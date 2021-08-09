Кожен другий ФОП має борги перед державою, – Опендатабот

9 серпня 2021 , 11:39
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Джерело:

24 канал

Від початку 2021 року по липень зменшився загальний борг ФОПів зі сплати єдиного соціального внеску на 7,2%. Про це розповіли аналітики платформи по роботі з відкритими даними Опендатабот.

Загальний борг ФОПів зі сплати ЄСВ

  • На початку 2021 року понад 769 тисяч ФОПів були винні Україні 12,5 мільярдів гривень.
  • Станом на липень поточного року сума боргу ФОПів зі сплати ЄСВ – 11,6 мільярда гривень.

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Кількість ФОПів боржників

49,35% ФОПів, тобто майже половина, має заборгованості від 10 до 100 тисяч гривень. Боржники ж із сумами понад 100 тисяч гривень становлять лише 0,15% від загальної кількості.

Загальна кількість ФОПів в Україні

  • У січні в Україні налічували понад 1,9 мільйона ФОПів.
  • Станом на липень їх кількість становила майже 1,96 мільйона.

Тобто за більш як пів року (з січня по липень 2021 року) в Україні кількість ФОПів зросла на 57 тисяч. 

Що таке ЄСВ

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — це відрахування на загальнодержавне соціальне страхування. Щомісячні виплати ЄСВ є обов'язковими для кожного ФОПа, незалежно від того, до якої групи той належить.
Зверніть увагу!
До початку 2021 року Державна податкова служба не вважала ЄСВ податком і не публікувала інформацію про нього у форматі відкритих даних. Однак з лютого 2021 року, ці дані викладаються щомісяця.

Розподіл боргів по ЄСВ за сумою / Інфографіка Опендатабот

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року податки для ФОПів зростуть згідно з бюджетною декларацією Кабміну, оскільки вона передбачає збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Детальні про те, як зростуть податки, читайте в іншому нашому матеріалі
Автор: Дар'я Вереньова