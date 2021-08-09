Загальний борг ФОПів зі сплати ЄСВ
- На початку 2021 року понад 769 тисяч ФОПів були винні Україні 12,5 мільярдів гривень.
- Станом на липень поточного року сума боргу ФОПів зі сплати ЄСВ – 11,6 мільярда гривень.
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Кількість ФОПів боржників
49,35% ФОПів, тобто майже половина, має заборгованості від 10 до 100 тисяч гривень. Боржники ж із сумами понад 100 тисяч гривень становлять лише 0,15% від загальної кількості.
Загальна кількість ФОПів в Україні
- У січні в Україні налічували понад 1,9 мільйона ФОПів.
- Станом на липень їх кількість становила майже 1,96 мільйона.
Тобто за більш як пів року (з січня по липень 2021 року) в Україні кількість ФОПів зросла на 57 тисяч.
Що таке ЄСВЄдиний соціальний внесок (ЄСВ) — це відрахування на загальнодержавне соціальне страхування. Щомісячні виплати ЄСВ є обов'язковими для кожного ФОПа, незалежно від того, до якої групи той належить.
Розподіл боргів по ЄСВ за сумою / Інфографіка Опендатабот