Загальний борг ФОПів зі сплати ЄСВ

На початку 2021 року понад 769 тисяч ФОПів були винні Україні 12,5 мільярдів гривень.

Станом на липень поточного року сума боргу ФОПів зі сплати ЄСВ – 11,6 мільярда гривень.

До теми Податки для ФОПів у 2022 році зростуть: скільки заплатять підприємці

Кількість ФОПів боржників

49,35% ФОПів, тобто майже половина, має заборгованості від 10 до 100 тисяч гривень. Боржники ж із сумами понад 100 тисяч гривень становлять лише 0,15% від загальної кількості.

Загальна кількість ФОПів в Україні

У січні в Україні налічували понад 1,9 мільйона ФОПів.

Станом на липень їх кількість становила майже 1,96 мільйона.

Тобто за більш як пів року (з січня по липень 2021 року) в Україні кількість ФОПів зросла на 57 тисяч.

Що таке ЄСВ Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — це відрахування на загальнодержавне соціальне страхування. Щомісячні виплати ЄСВ є обов'язковими для кожного ФОПа, незалежно від того, до якої групи той належить.

Зверніть увагу! До початку 2021 року Державна податкова служба не вважала ЄСВ податком і не публікувала інформацію про нього у форматі відкритих даних. Однак з лютого 2021 року, ці дані викладаються щомісяця.

Розподіл боргів по ЄСВ за сумою / Інфографіка Опендатабот

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року податки для ФОПів зростуть згідно з бюджетною декларацією Кабміну, оскільки вона передбачає збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Детальні про те, як зростуть податки, читайте в іншому нашому матеріалі.