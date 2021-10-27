Україна імпортувала з Угорщини щорічно до 95% об'єму необхідного газу. Про це Сергій Макогон розповів в інтерв'ю.

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Договір Будапешта з "Газпромом" – політичний

Сергій Макогон пояснив, що договір Угорщини та Росії не є економічно вигідним. Попри те, у Кремлі заявляють, що транзит газу в обхід України є дешевшим та безпечнішим. Однак гендиректор Оператора ГТС переконаний, що це не так. До порівняння, до підписання договору маршрут був доволі простим – Росія – Україна – Угорщина. Тепер він змінений на Росія – Чорне море – Туреччина – Болгарія – Сербія – Угорщина.

Ми розуміємо, що це була політична домовленість. І, мабуть, пропозиція "Газпрому" була така: або ви погоджуєтеся на постачання газу з Сербії, або газ ви не отримуєте,

– заявив Макогон.

Через це Макогон вважає газову угоду Будапешта й Москви не економічною, а політичною. причиною цього є намагання Кремля зменшити транзит через Україну.

Втрати України через договір

За словами Макогона, Україна зазнала серйозних втрат через газовий договір Угорщини. Станом на жовтень 2021 року Оператор ГТС втратив 4,5 мільярда кубометрів транзиту, однак є ризик втратити 10 мільярдів.

За словами гендиректора Оператора ГТС, дії Москви демонструють те, що після 2024 року "Газпром" не зберігатиме транзит через Україну. Росія використає усі можливості, щоб здійснювати постачання газу в обхід нашій країні.

Це болючий для нас удар. Фактично він підтверджує, що всі ідеї та заяви, що планується збільшувати транзит через Україну, якось зберегти транзит після 2024 року – далекі від реальності. Транзит постійно зменшується. Як тільки у "Газпрому" з’являється можливість обійти Україну, вони це роблять,

– заявив Макогон.

Після припинення транзиту до Угорщини через Україну, здійснення віртуального реверсу газу стало неможливим. Через це довелося переорієнтовуватися на Польщу, Словаччину та Румунію.

Зверніть увагу! Віртуальний реверс газу – це закупівля газу, який з Росії йде через Україну до інших країн у кінцевих власників. Однак на відміну від фізичного реверсу, блакитне паливо не повертається по газопроводу, а залишається одразу в українських трубах.

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