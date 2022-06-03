Болгарія заявила, що більше ніколи не вестиме переговори з російським "Газпромом"

Болгарія більше не вестиме переговори з російською монополією "Газпром". Про це заявив віцепрем'єр-міністр країни.

Контракт Болгарії з російським "Газпромом" закінчується у 2022 році. Росія в односторонньому порядку призупинила поставки. Про це Асен Васильєв повідомив 2 червня.

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Росія – сумнівний партнер

Болгарія більше ніколи не буде вести переговори з "Газпромом" щодо поставок",

– сказав Васильєв у парламенті.

Віцепрем'єр додав, що Росія – не надійний партнер. Вона призупинила постачання, хоч умови з боку Болгарії виконувалися.

Коли хтось зупиняє вам газ, навіть якщо ви платите і виконуєте свій контракт, ви не можете розраховувати на те, що та сама людина не зупинить постачання, коли ви опинитесь у складній ситуації. Партнер виявився ненадійним,

– наголосив віцепрем'єр Болгарії.

Також Васильєв обурився, що з одних країн росіяни приймають оплату за газ в євро та доларах, а в інших – ні. Попри проблеми з "Газпромом", ціна на природний газ у Болгарії в червні фактично впала на 13%.

З 1 липня Болгарія повністю постачатиме азербайджанський газ, що, ймовірно, призведе до подальшого зниження ціни.

Росія хотіла отримувати за газ рублі

З 1 квітня Росія почала вимагати оплату за свій газ рублями. Проте чинні контракти передбачають платежі в євро.

Кілька європейських країн та компаній відмовилися виконувати умови Росії. Спочатку це зробили Польща та Болгарія. Тому "Газпром" припинив постачати їм газ. Наступними відмовились Фінляндія, Нідерланди та Данія.

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