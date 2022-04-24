Болгарія розгляне можливість закупівлі української електроенергії, – Марченко

Нещодавно Україна долучилася до європейської енергомережі, ставши членом ENTSO-E. Це означає, що наша країна зможе реалізовувати електроенергію на європейському ринку.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, Болгарія вже висловила готовність купувати вироблену нами електроенергію.

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За словами Марченка, можливість реалізації електроенергії з України він обговорював з усіма європейськими колегами.

Віцепрем'єр-міністр, міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести у порядок денний уряду розгляд питання щодо закупівлі виробленої нами електроенергії,

– розповів міністр фінансів.

Синхронізація України з європейською енергосистемою

У Мінекономіки заявили, технічно Україна пройшла необхідний шлях і готова до технічної синхронізації з європейською енергосистемою.

В "Укренерго" наголосили, що українські мережі не потребуватимуть масштабного мережевого будівництва, а також вкладення великих грошей для налагодження синхронної роботи з Європою.

ENTSO-E – європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи. Синхронізація з європейською енергомережею стабілізує енергопостачання та завдає потужного удару в енергогрі Володимира Путіна.