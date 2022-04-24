Болгарія розгляне можливість закупівлі української електроенергії, – Марченко
24 квітня 2022 , 22:51Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Марченка
Нещодавно Україна долучилася до європейської енергомережі, ставши членом ENTSO-E. Це означає, що наша країна зможе реалізовувати електроенергію на європейському ринку.
Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, Болгарія вже висловила готовність купувати вироблену нами електроенергію.
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За словами Марченка, можливість реалізації електроенергії з України він обговорював з усіма європейськими колегами.
Віцепрем'єр-міністр, міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести у порядок денний уряду розгляд питання щодо закупівлі виробленої нами електроенергії,
– розповів міністр фінансів.
Синхронізація України з європейською енергосистемою
- У Мінекономіки заявили, технічно Україна пройшла необхідний шлях і готова до технічної синхронізації з європейською енергосистемою.
- В "Укренерго" наголосили, що українські мережі не потребуватимуть масштабного мережевого будівництва, а також вкладення великих грошей для налагодження синхронної роботи з Європою.