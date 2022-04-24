Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, Болгарія вже висловила готовність купувати вироблену нами електроенергію.

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За словами Марченка, можливість реалізації електроенергії з України він обговорював з усіма європейськими колегами.

Віцепрем'єр-міністр, міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести у порядок денний уряду розгляд питання щодо закупівлі виробленої нами електроенергії,

– розповів міністр фінансів.

Довідка. ENTSO-E – європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи. Синхронізація з європейською енергомережею стабілізує енергопостачання та завдає потужного удару в енергогрі Володимира Путіна.

Синхронізація України з європейською енергосистемою