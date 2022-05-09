Болгарія пригрозила накласти вето на шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо для неї не зроблять виняток. Про це заявив віцепрем'єр Болгарії Ассен Васильєв.

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Чого хоче Болгарія

Раніше Болгарія просила, щоб її взагалі не включали до нафтових санкцій проти Росії. Тепер вимагає, щоб вона мала змогу долучитися до нафтового ембарго через 2 роки після того, як це зробить ЄС.

Наша позиція дуже зрозуміла. Якщо буде виняток для деяких країн, ми також хочемо отримати його. Якщо ні, ми не підтримаємо санкції. Але я не чекаю, що до цього дійде, виходячи із поточних переговорів,

– сказав Васильєв.

Нагадаємо, що "проти" нафтового ембарго виступили також Угорщина, Словаччина та Чехія. Проте на відміну від Болгарії, вони не мають виходу до моря. Тому пошук нових шляхів постачання для них – складніше питання.

Винятки для інших країн

За даними ЗМІ, Євросоюз переглянув умови для трьох країн, щоб дати їм більше часу для відмови від російської нафти:

Угорщина та Словаччина матимуть час до кінця 2024 року;

Чехії дадуть час до червня 2024 року.

Нагадаємо, що загалом ЄС має відмовитися від нафти протягом 6 місяців, а від нафтопродуктів – протягом 8 місяців.

Що відомо про переговори

Вже доволі довго тривають переговори представників країн ЄС щодо шостого пакету санкцій.

Наразі обговорюють, як забезпечити найбільш залежні від російської нафти країни альтернативними шляхами постачання.

Очікувалося, що шостий пакет оголосять 9 травня. Але через кілька країн, які блокують цей процес, все відклали.

Ймовірно, для завершення переговорів буде потрібна зустріч лідерів країн.

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