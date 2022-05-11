Про постачання газу та ціну на нього домовилась болгарська сторона під час зустрічі прем'єр-міністра країни Кирила Петкова з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, передає 24 канал. Під час розмови в Білому домі вони обговорили стратегічне партнерство між столицями країн – Софією та Вашингтоном.

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Болгарія буде отримувати газ на вигідніших умовах

За інформацією пресслужби уряду, погоджено реальне постачання скрапленого газу в Болгарію за цінами нижчими, ніж було у "Газпрому", а постачання розпочнеться вже у червні. Тож тепер Болгарія буде отримувати газ на більш вигідних умовах, ніж купувала у Росії.

Також відомо, що війна Росії проти України була важливою темою під час зустрічі Петкова і Гарріс. Прем'єр-міністр Болгарії зазначив, що те, що відбувається в Європі, є явною ознакою необхідності прискорених і реальних заходів в енергетичній сфері.

Віцепрезидент США Гарріс привітала Болгарію з рішучими діями, якими вона стверджує свій енергетичний суверенітет.

Раніше в той же день прем'єр-міністр Кирило Петков провів переговори з держсекретарем Ентоні Блінкеном в Держдепартаменті. Сторони обговорили можливості партнерства зі Сполученими Штатами для енергетичної диверсифікації Болгарії та регіону.

Газове питання Болгарії та Росії: головне

Відомо, що щорічно Болгарія споживає приблизно 3 мільярди кубометрів газу. 90% із них надходять саме з країни-агресорки.

27 квітня Росія припинила постачання газу до Болгарії та Польщі.

У "Газпромі" пояснювали, що Болгарію відключили від газу через відмову сплачувати за нього рублями, що прямо суперечило б санкціям Євросоюзу.

Через відключення від російського газу Болгарії та Польщі відчутно зросли ціни на блакитне паливо в Європі.

Після відключення російського газу, віцепрем'єр Болгарії Ассен Васильєв розповів, що країну вдасться забезпечити блакитним паливом, щоб уникнути його дефіциту навіть взимку, адже країна вже знайшла способи забезпечити себе газом попри те, що практично весь вона отримувала з Росії.

Пізніше у Болгарії пригрозили, що перекриють транзит російського газу до Сербії та Угорщини.

Водночас Болгарія погрожує заблокувати нафтове ембарго ЄС проти Росії. 9 травня стало відомо, що Болгарія пригрозила накласти вето на шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо для неї не зроблять виняток. Раніше Болгарія просила, щоб її взагалі не включали до нафтових санкцій проти Росії. Тепер вимагає, щоб вона мала змогу долучитися до нафтового ембарго через 2 роки після того, як це зробить ЄС.

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