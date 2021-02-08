Колишній власник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов вчергове звернувся до суду. У позові він вимагає повернення 33,25% акцій фінустанови, які належали йому до націоналізації.

Господарський суд міста Києва 8 лютого задовольнив клопотання "Приватбанку" і залишив без руху позов ексакціонера банку Геннадія Боголюбова щодо повернення йому 33,25% акцій фінустанови. Про це на брифінгу повідомив юридичний радник банку Андрій Пожидаєв.

Важливо Суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити 1 мільйон фунтів стерлінгів "Приватбанку"

Як пояснив Пожидаєв, причиною цього стало те, що позов подали з порушенням процесуальних вимог. Відомо, що у позовній заяві не було всіх необхідних реквізитів. Якщо позивач не усуне недоліки протягом 10 днів, позовна заява залишиться без розгляду.

Позови Боголюбова проти "Приватбанку": головне

Колишній власник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов 15 жовтня 2020 року подав одразу 3 позови, а згодом ще один, до Господарського суду Києва проти банку.

Один з позовів стосувався нібито незаконності купівлі-продажу його частки акцій фінустанови. Усі позови залишили "без руху" через несплату судового збору .

його частки акцій фінустанови. Усі позови залишили "без руху" . У листопаді 2020 року Геннадій Боголюбов подав черговий позов проти уряду і банку з вимогою повернення акцій.

Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"? У 2016 році Нацбанк визнав У 2016 році Нацбанк визнав "Приватбанк" неплатоспроможним . Власники найбільшої кількості акцій Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов звернулися до уряду з пропозицією націоналізувати банк. Україна докапіталізувала в установу на понад 155 мільярдів гривень. Однак потім ексвласники банку заявили, що націоналізація нібито була незаконною. І тепер Коломойський та Боголюбов намагаються повернути банк, вимагають компенсації, звертаючись до різних інстанцій.

Зверніть увагу! 15 жовтня 2019 року "Приватбанк" переміг в Апеляційному суді Англії у справі проти Коломойського та Боголюбова.