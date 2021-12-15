Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, напередодні відбулися аукціони між "Укренерго" і "Центренерго".

Важливо На погашення боргу перед шахтарями виділять 700 мільйонів гривень

Очільник Міненергетики нагадав, що ще майже 90 мільйонів гривень вдалося акумулювати внаслідок економії бюджету самого міністерства. Відповідні кошти також будуть спрямовані на зарплати гірникам після погодження бюджетним комітетом парламенту.

Галущенко також звернувся до представників профспілок з проханням проконтролювати на місцях, щоб перераховані кошти керівництво підприємств використало саме на виплату зарплат, а не змінило їхнє призначення.

Ми відповідну роботу з керівниками підприємств вже провели, на постійному контакті з ними перебуває мій перший заступник. Але ми розраховуємо і на вашу підтримку. Якщо профспілки бачать на місцях такі випадки, повідомляйте, ми будемо оперативно реагувати,

– наголосив Герман Галущенко.

Перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко зазначив, що за 11 місяців 2021 року шахтарям виплатили 6,5 мільярда гривень. Він констатував, що рівень розрахунків по заробітній платі складає майже 85%.

Звіт Міненергетики про зарплати шахтарям: дивіться відео

Протести шахтарів: головне

Гірники ДП "Львіввугілля" скаржаться на те, що їм регулярно не виплачують зарплати. Коли ж гроші все-таки дають, то не повністю, а лише частинами. Через це шахтарі часто влаштовують страйки та відмовляються працювати.

7 грудня гірники шахти "Червоноградська" відмовилися виходити на поверхню, бо їм заборгували понад 236 мільйонів гривень. Згодом вже працівники 5 шахт Львівщини вийшли на протест – вони перекривали дорогу.

Це може вас зацікавити – Що варто робити з вугільними шахтами в Україні: дивіться відео