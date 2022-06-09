Про це повідомив голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, держава вже починає відшкодовувати ПДВ, який завинила перед бізнесом.
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На жаль, ми вимушені були зупинити систему відшкодування на чотири місяці. Це не найдовший час, на який вона зупинялася в минулому. Але війна диктує свої умови і тому, дійсно, держава завинила бізнесу ПДВ, яке сьогодні починає вже відшкодовувати.
Держава вже відшкодовує ПДВ
Реєстрація податкових накладних вже відбувається у штатному режимі. Гетманцев повідомив, що не виникає жодних проблем з боку бізнесу у реєстрації. Найближчим часом бізнес отримає 9,5 мільярда гривень відшкодування за січень. Як повідомив нардеп, про це просили експортери та інші представники бізнесу.
Гетманцев запевнив, що шахрайство з податком не пройде, особливо у воєнний час. Але всі чесні підприємці зможуть без обмежень отримати відшкодування.
Що відомо про податки під час війни
- З початку повномасштабної війни держава призупинила практично всі податкові перевірки.
- Уряд скасував акциз на пальне та знизив ПДВ з 20% до 7%.
- ФОПів звільнили від обов'язкової сплати ЄСВ. ФОПи першої та другої групи можуть також не сплачувати єдиний податок, а для третьої групи його знизили з 5% до 2%.
- Ввели також послаблення на імпортне мито. Зокрема, скасували акциз, мито та ПДВ на ввезення транспортних засобів.
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