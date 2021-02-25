Бізнес без бар'єрів: в "Дії" запустили важливий інклюзивний проєкт для українського бізнесу

Міністерство цифрової трансформації запустив проєкт, за ініціативи першої леді Олени Зеленської, під назвою "Бізнес без бар'єрів", що буде запущений на порталі Дія.Бізнес. Проєкт вирішило підтримати Міністерство закордонних справ Данії, а голова ПРООН встиг зазначити його значущість для українських компаній, що воліють працювати на ринках ЄС.

Проєкт "Бізнес без бар'єрів"

"Бізнес без бар'єрів" – інклюзивний проєкт, що має надати інформаційну підтримку бізнесу, спрямованого на співпрацю з людьми з обмеженими можливостями. Так, завдяки проєкту, підприємці вперше отримають систематизовану інформацію про методи впровадження безбар’єрності у бізнесі.

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Мета проєкту

Як зауважила пресслужба Урядового порталу, завдяки проєкту підприємці вперше зможуть отримати систематизовану інформацію про методи впровадження безбар’єрності:

Кейси безбар’єрного бізнесу в Україні.

Як інтегрувати безбар’єрність у маркетингові комунікації бізнесу?

Як провести безбар'єрну співбесіду?

Як будувати внутрішні комунікації для розвитку безбар’єрності в бізнесі?

Як бізнесу найняти на роботу людину з інвалідністю?

Інклюзивність та різноманітність у малому та середньому бізнесі: новий тренд чи must-have?

Як облаштувати робоче місце для людини з інвалідністю?

Адже, проєкт представляє кейси безбар’єрного бізнесу в Україні та дає відповіді на вищезгадані питання.

Також, в окремому розділі на порталі Дія.Бізнес будуть розміщені:

рекомендації,

успішні кейси,

поради експертів із впровадження принципів безбар’єрності.

Чому для України важливий проєкт

Старший радник ПРООН з питань розвитку демократії та прав людини Ніколай Сондербай зауважив, що якщо українські компанії хочу працювати на ринках ЄС, то повинні розуміти, що для ЄС інклюзивність є саме тим фактором на який звертають увагу інвестори.

Ініціатива проєкту

Проєкт відбувся за підтримки Олени Зеленської в рамках проєкту ПРООН в Україні "Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні", що підтримало Міністерство цифрової політики та ГО "Безбар’єрність". Реалізація проєкту "Бізнес без бар'єрів" буде відбуватись за підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Коментарі з приводу запуску проєкту "Бізнес без бар'єрів"

Під час брифінгу, заступниця Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції, Валерія Іонан, підкреслила, що Мінцифри з радістю підтримує ініціативу Олени Зеленської щодо просування концепції інклюзивності в бізнес-середовищі.

Важливість та значущість проєкту зауважила й перша леді Олена Зеленська, завдяки ініціативі якої він був запущений.

Проєкт "Бізнес без бар’єрів" — унікальний та інноваційний. Адже вперше малий і середній бізнес отримає систематизовану та зручну у використанні інформацію про методи впровадження безбар’єрності та інклюзії,

– пані Зеленська.

Координатор Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації, Ольга Бойко також не утрималась від коментарів стосовно проєкту й підкреслила, що різноманіття та інклюзивність мають вплив на продуктивність бізнесів, покращення іміджу роботодавця та фінансові результати компаній. Нині брифінг проєкту "Бізнес без бар'єрів" доступний на ютуб каналі Кабміну.