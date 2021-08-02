Останніх декілька тижнів біткойн мав тенденцію до зниження проти рекордної середини квітня, коли він зріс до близько 65 тисяч доларів.

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Що сприяло зростанню біткойна

Коментарі Ілона Маска та Кеті Вуд на рахунок біткойну, позитивно вплинули на ріст цієї криптовалюти та допомогли вивести її з тенденції до зниження.

Заяви компанії Amazon, пов'язані з цифровими активами, та пов'язані з цим спекуляції.

Чому стрімкий ріст біткойна непокоїть експертів

Старший аналітик ринку Північної Америки в Oanda Corp Едвард Мойя, застеріг інвесторів стосовно недавнього ривка біткойна, як передає видання Bloomberg.

Роздрібний інтерес високий, тоді як інституційний інтерес дещо відстає і потребує нових схвалень,

– вважає експерт.

Скільки буде коштувати біткоїн: прогноз

Генеральний директор біржі криптодерівативів Delta Exchange Панкадж Балані розповів, що не здивується, якщо біткойн розширить торговий діапазон від 30 до 42 тисяч доларів та спробує досягти 45 тисяч доларів.

Чи перевищить біткойн позначку у 50 тисяч доларів

Проте, щоб перевищити 50 тисяч доларів, біткойну будуть потрібні певні зусилля, вважає експерт.

Тільки остаточний прорив вище 50 тисяч доларів приверне нові потоки та сигналізує про зміну ширшого напрямку ринку,

– розповів Балані.

Як змінювалась ціна біткойна